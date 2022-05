Garmin vívofit jr. 3 z motywami The Mandalorian oraz z Grogu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dziś nowe wersje popularnego monitora aktywności dla dzieci vívofit jr. 31. Najmłodsi mogą monitorować swoją codzienną aktywność za pomocą opaski z motywem The Mandalorian lub radosnego wariantu z Grogu. Wyróżniające się dużą wytrzymałością i wodoszczelnością, monitory aktywności z wzorami nawiązującymi do serialu The Mandalorian są kompatybilne z inspirowaną Gwiezdnymi Wojnami, kontrolowaną przez rodziców aplikację, która będzie motywować dzieci do osiągnięcia dziennego celu 60 minut aktywności. Bateria w monitorze aktywności działa do 1 roku bez konieczności wymiany. Dodatkową nowością są wymienne opaski w kolorach peach leopard i cosmic black z aplikacją do nauki opartą na grach i przygodach związanych ze zwiedzaniem świata.







Przenieś się do świata Gwiezdnych Wojen

Dzieci mają do wyboru dwa różne wzory zdobionych pasków: z motywami z The Mandalorian lub zielony pasek z motywem Grogu. Kolorowy ekran można dostosować do własnych potrzeb, wybierając tarcze zegarka z popularnymi postaciami zarówno z The Mandalorian, jak i z całej sagi Gwiezdnych Wojen.



Dzięki aplikacji mobilnej Skywalker Saga – A Star Wars Adventure - użytkownicy mogą na własnej skórze doświadczyć najbardziej ekscytujących scen z sagi Gwiezdnych Wojen. Z dorosłym w roli pomocnika, dzieci mogą poczuć dreszczyk emocji i odkryć niezapomniane chwile z kultowej historii Skywalkera. Udoskonalona grafika pozwala dzieciom przeżyć ekscytującą przygodę, jaką jest ucieczka przed Darthem Vaderem z R2-D2 i C-3PO, pomoc Hanowi Solo i Chewiemu w walce z Imperium, a nawet zmierzenie się z Najwyższym Porządkiem ramię w ramię z ReyTM i BB-8. Im więcej zadań uda im się zrealizować, tym więcej przygód odblokuje się w aplikacji.



Gra z kartami ćwiczeń z Mandalorianinem w roli trenera, uczy dzieci podstawowych wzorców ruchowych, takich jak pajacyki, pies z głową w dół, tzw. mountain climbers i wiele innych. Zabawa będzie jeszcze lepsza dzięki interaktywnemu wyzwaniu Tap Challenge, które pozwala najmłodszym zbierać wirtualne przedmioty w całej galaktyce. Gdy dzieci osiągną dzienną liczbę minut aktywności, otrzymują nagrodę w postaci dłuższego czasu możliwego do spędzenia w grze na aplikacji mobilnej.



Więcej niż monitor aktywności

• Monitorowanie liczby kroków, snu i zalecanych dziennych minut aktywności, kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu i kondycji przez całe życie.

• Realizacja codziennych celów aktywności odblokowuje nowe poziomy gry w interaktywnej aplikacji mobilnej Garmin Jr. z przygodami, które odpowiadają designowi opaski.

• Możliwość pobrania tarczy zegarka i widgetu, który w razie potrzeby wyświetla informacje kontaktowe.

• Aktywności z pomiarem czasu pozwalają dzieciom monitorować liczbę kroków i szacowany dystans podczas zabawy, ćwiczeń sportowych i innych aktywności, a następnie przeglądać zapisane dane w aplikacji Garmin Jr.

• Wyzwania Toe-to-Toe zachęcają do rodzinnej rywalizacji.



Pomocna dłoń dla rodziców

Urządzenie vívofit jr. 3 jest cennym narzędziem dla rodziców dzięki aplikacji Garmin Jr., w której mogą po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem można:

• Wyświetlać dane dotyczące aktywności dziecka, jego snu, obowiązków itp. To świetny sposób, aby dowiedzieć się, czy należy np. ograniczyć czas spędzany przed ekranem, dostosować pory snu czy zrównoważyć obowiązki rodzeństwa.

• Przydzielać zadania i planować powiadomienia, które są wyświetlane jako ikony na ekranie, dzięki czemu dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać, wiedzą, co mają robić. Powiadomienia te mogą być powtarzane raz w tygodniu lub codziennie, dzięki czemu dzieci uczą się harmonogramów i odpowiedzialności.

• Motywować dzieci do dobrego zachowania za pomocą wirtualnych monet, które mogą one wymieniać na ustalone nagrody.

• Rodzice mogą włączyć tryb "Kid Mode" w aplikacji Garmin Jr, aby umożliwić dzieciom ograniczony dostęp do monitorowania i sprawdzania własnych zadań oraz do przeglądania najnowszych misji w ich przygodzie w aplikacji.



Garmin vívofit jr. 3 dostępny jest w sugerowanej cenie detalicznej 89.99 €uro na stronie Garmin.com.



















Źródło: Info Prasowe / Garmin