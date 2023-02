Garmin vívomove Trend - nowy, hybrydowy smartwatch

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała nowy, hybrydowy zegarek vívomove Trend, który wyróźnia się klasycznym, analogowym designem i oferuje przydatne funkcje smart, takie jak powiadomienia ze smartfona na ekranie zegarka czy płatności zbliżeniowe Garmin Pay. Najnowsza propozycja marki doskonale uzupełni każdą stylizację, jednocześnie umożliwiając dokładne monitorowanie zdrowia i aktywności. Wśród najciekawszych funkcji znalazły się m.in. całodobowe monitorowanie stresu, ocenę jakości snu czy wbudowane aplikacje sportowe. Czas pracy baterii w trybie smartwatcha wynosi do 5 dni, a poza tradycyjnym ładowaniem, użytkownicy będą mogli korzystać z możliwości ładowania bezprzewodowego za pomocą większości dostępnych na rynku ładowarek bezprzewodowych z certyfikatem Qi (sprzedawanych oddzielnie).







Stylowy dodatek na co dzień

Zainspirowany wyglądem tradycyjnych, analogowych zegarków, vívomove Trend został wyposażony w fizyczne wskazówki i "ukryty" wyświetlacz, który pojawia się tylko wtedy, gdy chcemy go użyć. Podczas korzystania z ekranu dotykowego wskazówki zegarka przesuwają się, ułatwiając przeglądanie statystyk zdrowotnych oraz inteligentnych powiadomień.



vívomove Trend dostępny jest w czterech modnych wersjach kolorystycznych - grafitowej z czarnym paskiem, brzoskwiniowozłotej z paskiem w kolorze kości słoniowej, kremowozłotej z szarobeżowym paskiem i srebrnej z paskiem jasnoszarym. Posiada także bezel ze stali nierdzewnej i wypukłą soczewkę, a paski wykonane są z komfortowego podczas noszenia silikonu. Użytkownicy mogą również spersonalizować swój zegarek, łącząc i dopasowując paski i ramki za pomocą opcji Your Watch, Your Way na stronie producenta.



Przydatne funkcje smart

vívomove Trend to zegarek, który pomoże nie przegapić żadnego ważnego wydarzenia, nawet tym, którzy żyją w biegu. Bezpośrednio na nadgarstku można sprawdzać wiadomości tekstowe, powiadomienia z mediów społecznościowych oraz e-maile (po sparowaniu ze smartfonem Apple lub Android). Użytkownicy smartfonów z systemem Android mogą dodatkowo odpowiadać gotowymi wiadomościami tekstowymi bezpośrednio z zegarka. Z kolei płatności zbliżeniowe Garmin Pay pozwalają szybko i łatwo płacić zegarkiem (dotyczy wybranych banków). Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia zapewniają większy spokój ducha, umożliwiając użytkownikowi wysłanie wiadomości z aktualną lokalizacją (jeśli jest dostępna) do wskazanych kontaktów lub automatycznie wysyłają powiadomienie podczas wybranych aktywności na świeżym powietrzu. Użytkownicy mogą również sprawdzać informacje na temat swojego zdrowia i kondycji, rywalizować ze znajomymi oraz brać udział w wyzwaniach, korzystając z bezpłatnej aplikacji mobilnej Garmin Connect - nie jest wymagana żadna płatna subskrypcja.



Żyj dobrze

Dzięki funkcjom monitorowania zdrowia, użytkownicy zegarka vívomove Trend mogą w łatwy sposób sprawdzać szczegółowe informacje na temat swojego stanu zdrowia i kondycji:

- Monitorowanie energii Body Battery: określa poziom energii w ciągu dnia, aby pomóc znaleźć najlepszy czas na aktywność i odpoczynek

- Nadgarstkowy pomiar tętna: Monitorowanie tętna przez całą dobę i alerty o nieprawidłowych wartościach (wysokich lub niskich) podczas odpoczynku

- Monitorowanie snu i ocena jakości snu: Pomaga lepiej zrozumieć, jak organizm się regeneruje. Każdego ranka można sprawdzić ocenę jakości snu z ostatniej nocy oraz przebieg faz snu i dane dotyczące stresu, saturacji i oddechu.

- Pulsoksymetr: Monitorowanie poziomu saturacji w dowolnym momencie w ciągu dnia lub w nocy podczas snu, aby dowiedzieć się, jak dobrze organizm wchłania tlen.

- Monitorowanie stresu: Ta funkcja pozwala przeanalizować zmiany poziomu stresu w ciągu całego dnia i wysyła przypomnienia o relaksie, gdy wykryty zostanie jego podwyższony poziom. Wbudowane ćwiczenia oddechowe mogą zachęcić do uważnego oddychania i pozwalają monitorować oddech, średnie tętno i zmiany poziomu stresu.

- Funkcje zdrowia kobiet: Możliwość monitorowania cyklu menstruacyjnego lub ciąży za pomocą aplikacji mobilnej Garmin Connect. Użytkowniczki mogą m.in. rejestrować objawy oraz korzystać ze wskazówek na temat ćwiczeń i odżywiania. Aplikacja Women’s Health Tracking na zegarku pozwala też sprawdzać i rejestrować objawy bezpośrednio na nadgarstku.



Zadbaj o aktywność

Nowy vívomove Trend został wyposażony w popularne aplikacje sportowe znane z innych urządzeń Garmin, które zachęcą do zadbania o codzienną porcję ruchu. Wśród wbudowanych profili aktywności znalazły się m.in. joga, trening siłowy, cardio czy bieganie. Zegarek można też połączyć z GPS w kompatybilnym smartfonie, aby dokładnie śledzić dystans, tempo i prędkość podczas wędrówek, biegów i jazdy na rowerze na świeżym powietrzu. Użytkownicy mogą monitorować swoją aktywność przez całą dobę dzięki funkcjom liczenia kroków, przebytych pięter, spalonych kalorii, minut intensywnej aktywności i innych parametrów. Smartwatch oferuje ponadto funkcję wieku sprawnościowego, która uwzględnia rzeczywisty wiek użytkownika, jego tygodniową aktywność, tętno spoczynkowe i BMI lub procentową zawartość tłuszczu, aby oszacować, czy jego ciało jest młodsze czy starsze niż w rzeczywistości i zaproponować wskazówki, które pozwolą poprawić kondycję organizmu.



vívomove Trend jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej od 329.99 €uro.

































Źródło: Info Prasowe / Garmin