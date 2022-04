Garmin vívosmart 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował vívosmart 5, wygodną opaskę monitorującą aktywność z czytelnym wyświetlaczem i znanymi z produktów Garmin, zaawansowanymi funkcjami monitorowania snu. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących prostego urządzenia do monitorowania swojego zdrowia i kondycji, vívosmart 5 wyświetla m.in. dane pulsoksymetru, całodobowego monitorowania tętna oraz poziomu stresu, monitorowania energii Body Battery, a także wiele innych funkcji. Gdy nadchodzi pora na ruch, opaska vívosmart 5 umożliwia mierzenie podstawowych parametrów, takich jak liczba kroków, spalone kalorie czy minuty intensywnej aktywności oraz oferuje wiele wbudowanych aplikacji sportowych do aktywności takich jak piesze wędrówki, pływanie w basenie, jazda na rowerze, joga czy treningi cardio.







Komfort i wygoda designu

Ergonomiczna opaska vívosmart 5, została zaprojektowana tak, aby dopasować się do krzywizn nadgarstka. Została stworzona z myślą o wygodzie, co jest szczególnie istotne podczas monitorowania snu. W porównaniu do swojego poprzednika, vívosmart 5 posiada jasny, większy o 66% wyświetlacz z większą czcionką oraz łatwy w użyciu interfejs dotykowy i przyciski. W modelu vívosmart 5 wprowadzono również łatwe do wymiany paski. Odporny na zachlapanie i zanurzenie w wodzie, baterią działającą do 7 dni, vívosmart 5 jest stworzony do noszenia przez cały dzień i całą noc.



Najpotrzebniejsze funkcje monitorowania zdrowia

Zadbaj o swoje samopoczucie, korzystając z zestawu funkcji monitorowania zdrowia opartych na najnowocześniejszym, całodobowym pomiarze tętna Elevate firmy Garmin. Ta bezkonkurencyjna technologia mierzy tętno wielokrotnie w czasie jednej sekundy, nawet przez 24 godziny na dobę. Vívosmart 5 informuje także o nienaturalnie wysokich lub niskich wartościach tętna (po wcześniejszej konfiguracji przez użytkownika). Gdy nadchodzi czas na odpoczynek, zaawansowane funkcje monitorowania jakości snu umożliwiają użytkownikom analizę czasu i jakości snu, przyznając ocenę punktową na podstawie czasu trwania poszczególnych faz snu, zarejestrowanego ruchu, poziomu stresu i innych czynników. Urządzenie vívosmart 5 monitoruje również saturację krwi (w nocy, przez cały dzień lub na żądanie), oddech, poziom energii Body Battery, stres, nawodnienie i ma funkcje dedykowane kobietom.



vívosmart 5 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy cenią sobie prostotę. Nowy monitor aktywności sprawia, że sprawdzanie statystyk jest niezwykle intuicyjne dzięki prostemu w obsłudze, przewijanemu ekranowi, który można dostosowywać do swoich potrzeb.



Zaprojektowany dla aktywnych

Spacer z przyjacielem, pływanie w basenie, intensywny trening rowerowy, a może podnoszenie ciężarów na siłowni? vívosmart 5 jest skonstruowany tak, aby sprostać każdemu wyzwaniu dzięki szerokiej gamie aplikacji sportowych dostępnych bezpośrednio na nadgarstku. Wystarczy połączyć się z GPS kompatybilnego smartfona, aby dokładnie monitorować dystans, tempo i prędkość podczas spacerów, biegów i przejażdżek rowerowych na świeżym powietrzu. Funkcja wieku sprawnościowego motywuje użytkowników do uzyskania wartości niższej niż ich rzeczywisty wiek poprzez zwiększenie aktywności, redukcję tkanki tłuszczowej i obniżenie tętna spoczynkowego.



Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia zapewniają spokój ducha, podczas aktywności poza domem. W razie wypadku, dłuższe wciśnięcie guzika uruchamia funkcję alarmową, która wysyła wiadomość tekstową z lokalizacją użytkownika do wybranych kontaktów.



Pozostań w kontakcie

Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem (vívosmart 5 może działać zarówno z urządzeniami Apple, jak i Android), użytkownicy mają możliwość sprawdzania m.in. wiadomości tekstowych, powiadomień z kalendarza i z mediów społecznościowych czy newsów ze świata. Spersonalizowany Poranny Raport to doskonały sposób na rozpoczęcie dnia z pomocnymi informacjami, takimi jak ocena jakości snu, cele dotyczące liczby kroków, nadchodzące spotkania, pogoda, czy nawet specjalna wiadomość z okazji urodzin.



vívosmart 5 dostępny jest już w sugerowanej cenie detalicznej 149.99 USD na Garmin.com.























Źródło: Info Prasowe / Garmin