GeForce NOW na Android w jakości 1440p i 120 kl/s

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do usługi GeForce NOW wprowadzono nowe aktualizacje. To doskonała wiadomość dla graczy, którzy korzystają z wielu urządzeń. Od teraz użytkownicy abonamentu Ultimate mogą strumieniować swoje ulubione tytuły na urządzenia z systemem operacyjnym Android w rozdzielczości 1440p i 120 kl./s. Chmura powiększa się również o kolejne tytuły. W tym tygodniu jest ich aż 10. Wśród nich znajdziemy gry takie jak Stargate: Timekeepers oraz Enshrouded, które trafiły do biblioteki usługi w dniach swoich premier. Enshrouded to RPG akcji, który oferuje tryb współpracy nawet dla 16 użytkowników. Gracze jako ostatnia nadzieja pięknego królestwa, wyruszają w podróż wypełnioną walką i potężnymi bossami, a także mierzą się z zadaniem wybudowania nowej siedziby.







Oto pełna lista gier, które trafiają do usługi GeForce NOW w tym tygodniu:

- Stargate: Timekeepers (od 23 stycznia w Steam)

- Enshrouded (od 24 stycznia w Steam)

- Firefighting Simulator - The Squad (Steam)

- Metal: Hellsinger (Xbox)

- Road 96: Mile 0 (Xbox)

- Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

- Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice (Steam)

- Solasta: Crown of the Magister (Steam)

- Tails Noir (Xbox)

- Wobbly Life (Steam)





















Źródło: Info Prasowe - NVIDIA