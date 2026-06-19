GeForce NOW z 7 nowymi grami w usłudze

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

W tym tygodniu cykl publikacji Czwartek z GeForce NOW (GFN Thursday) skupia się na jednej z kluczowych zalet grania w chmurze, a mianowicie możliwości przenoszenia obsługiwanych gier zakupionych w popularnych cyfrowych sklepach i platformach z grami PC, takich jak GOG, EA App, Steam i Epic Games Store, a także w usłudze subskrypcyjnej Ubisoft+, na praktycznie dowolne urządzenie. Ulubione tytuły wraz z dotychczasowymi postępami można uruchamiać naprzemiennie na komputerach PC i Mac, smartfonach, przenośnych konsolach oraz telewizorach. Obsługa zapisów w chmurze pozwala na pełną synchronizację stanu rozgrywki, dzięki czemu można bez przeszkód zacząć grę na jednym ekranie i kontynuować ją na innym – bez instalacji i konieczności rezerwowania miejsca na dysku.



Do tego dochodzą korzyści związane z Letnią promocją GeForce NOW. Przez ograniczony czas, do 8 lipca 2026 roku, użytkownicy mogą zaoszczędzić aż 35% na rocznych planach subskrypcyjnych. Oznacza to, że cena promocyjna 12-miesięcznej subskrypcji planu Ultimate wynosi 714,35 zł, a w przypadku 12-miesięcznego planu Performance – 350,35 zł. To doskonały moment, aby sprawdzić możliwości rozgrywki w chmurze napędzanej architekturą GeForce RTX.



Przy okazji promocji, warto przypomnieć, że subskrypcja Ultimate odblokowuje moc serwerów klasy GeForce RTX 5080 w chmurze, oferując rozdzielczość do 5K, nawet 120 klatek na sekundę oraz techniki takie jak NVIDIA DLSS, ray tracing oraz NVIDIA Reflex, a wszystko to bez potrzeby kosztownych aktualizacji sprzętu.



Lista 7 nowych gier trafiających do usługi GeForce NOW:



- Embers of the Uncrowned Demo (od 13 czerwca w Steam)

- Pro Cycling Manager 26 (od 15 czerwca w Steam)

- Aphelion (Steam)

- Citizen Sleeper (Epic Games Store, bezpłatnie od 18 do 25 czerwca)

- Megastore Simulator (Steam)

- Operator (Steam)

- Super Meat Boy 3D (Xbox, dostępna w ramach Game Pass)

źródło: NVIDIA