Genesis Astat 700 G2 — odświeżona wersja popularnego fotela

W ubiegłym roku marka Genesis zaprezentowała innowacyjny gamingowy fotel Astat 700 z lekką 8-żebrowową konstrukcją i siatkowym pokryciem. Dziś doczekaliśmy się odświeżonej wersji tego krzesła z dodatkowym oznaczeniem G2. Fotel Genesis Astat 700 G2 także otrzymał sprawdzoną 8-żebrową konstrukcję ExoBase, której zadaniem jest odciążenie pleców w każdym z odcinków. Ważną zaletą tego rozwiązania jest trzystopniowa regulacja odcinka lędźwiowego. Co więcej, użytkownik otrzymuje również możliwość regulacji głębokości siedziska, która ma bezpośrednio wpłynąć na komfort oparcia i rozluźnienie mięśni. Tę funkcję powinny docenić zarówno niskie, jak i wysokie osoby.







Nowe krzesło marki Genesis zostało pokryte tkaniną siatkową z technologią PureFlowPLUS — całość ma więc odznaczać się wysokim poziomem wentylacji, dużą wytrzymałością i optymalną sprężystością. Fotel został wyposażony w podłokietniki 3D i zagłówek regulowany w dwóch płaszczyznach. Ponadto oparcie posiada mechanizm gwarantujący szybką regulację oraz blokadę wybranego kąta nachylenia. Dzięki temu rozwiązaniu fotel zapewni nie tylko odpowiednią pozycję w trakcie gry, ale także pozwoli na chwilę relaksu.



Genesis Astat 700 G2 to fotel z podnośnikiem czwartej, najwyższej klasy, pięcioramienną aluminiową podstawą oraz kółkami o średnicy 60 mm, które zostały pokryte CareGlide chroniącą powierzchnię przed zarysowaniami. Producent zaznacza, że względem pierwszego modelu Astat 700 wariant G2 doczekał się również wzmocnionych kluczowych elementów konstrukcji, dzięki czemu całość powinna być jeszcze wytrzymalsza i bardziej komfortowa w użytkowaniu.



Fotel Genesis Astat 700 G2 trafia do polskich sklepów w prognozowanej cenie 999 PLN.

































