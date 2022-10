Genesis Gensiders - zostań ambasadorem marki i zgarnij -50% zniżki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Genesis oferująca akcesoria i peryferia dla graczy startuje z nowym programem o nazwie Gensiders. Projekt ma za zadanie stworzyć społeczność ambasadorów testujących nowe produkty Genesis w zamian za atrakcyjną zniżkę. Projekt Gensiders stanowi ciekawą propozycję dla fanów marki. Do zadań zakwalifikowanych osób będzie należeć testowanie nowych lub jeszcze niewydanych produktów gamingowych, a następnie wypełnienie specjalnego formularza na profilu Gensiders. Zaakceptowany uczestnik otrzyma wiadomość z elektroniczną umową. Po jej zawarciu firma Genesis zapewnia kod rabatowy, z którym członek programu Gensiders zakupi dany produkt z 50% zniżką. Następnie ambasador ma dwa tygodnie na sprawdzenie produktu i wypełnienie formularza na profilu Gensiders w panelu uczestnika akcji. Chętni mogę dodatkowo napisać własną recenzję i opublikować ją na swoim blogu czy w social mediach.







Co trzeba zrobić, by stać się częścią społeczności Gensiders?

1. Należy zapoznać się z treścią głównej strony programu.

2. Konieczne będzie posiadanie konta w systemie Genesis. Niezbędne będzie podanie danych kontaktowych oraz uzupełnienie głównego formularza zgłoszeniowego z pytaniami w formie ankiety.

3. Po prawidłowym zgłoszeniu uczestnik otrzyma potwierdzenie chęci wzięcia udziału oraz informację o trwającej weryfikacji.



Warto dodać, że dla odrzuconych kandydatów firma Genesis oferuje nagrodę pocieszenia w formie kodu rabatowego (do -15% zniżki na wybrany produkt). To powinno być mocną zachętą do wzięcia udziału w programie. Dołącz do społeczności Gensiders...





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia