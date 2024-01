Genesis Neon 613 – gamingowe słuchawki z podświetleniem RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki wokółuszne Genesis Neon 613 to najnowszy model z serii podświetlanych zestawów słuchawkowych dedykowanych graczom. Wyróżniają się dynamicznym dźwiękiem stereo, wygodnym pałąkiem i nausznikami oraz subtelnym podświetleniem. Słuchawki sprawdzą się zarówno podczas rozrywki, jak i w trakcie pracy. Za wysoką jakość odwzorowania dźwięku odpowiadają w modelu Neon 613 duże przetworniki stereofoniczne 50 mm, oferujące szerokie pasmo przenoszenia w zakresie 20 – 20 000 Hz. Charakterystyka brzmieniowa typu „V” eksponuje tony niskie oraz wysokie, zapewniając z jednej strony mocny, dynamiczny bas i wyraźne soprany z drugiej.







Dzięki temu np. kroki innych graczy, dźwięki przeładowania, efekty eksplozji będą doskonale słyszalne, co pomoże zlokalizować przeciwników i zapewni głęboką immersję w grach. Scena dźwiękowa jest przestronna i otwarta, a głosy rozmówców odwzorowane z dużą wiernością. Zastosowany mikrofon pojemnościowy o paśmie przenoszenia od 10 do 10 000 Hz zapewnia dobrą komunikację, zbierając precyzyjnie dźwięk z całego otoczenia. Krótki, regulowany wysięgnik wyposażony jest w czerwoną diodę, sygnalizującą wyciszenie mikrofonu.



Wygoda przede wszystkim

Genesis Neon 613 to słuchawki wokółuszne, charakteryzujące się dużymi i bardzo miękkimi nausznikami z ekoskóry oraz lekkim, elastycznym pałąkiem. Słuchawki zapewniają komfort nawet podczas wielogodzinnych sesji gamingowych lub spotkań online. Łatwość sterowania zapewnia zarówno pokrętło regulacji głośności umieszczone na lewej słuchawce,

jak i przyciski wyciszenia mikrofonu oraz włączenia / wyłączenia podświetlenia. Wszystkie te elementy umieszczone zostały na lekkim kontrolerze znajdującym się na trwałym przewodzie typu paracord. Sam przewód, mający długość 2.2 m, oraz dołączony rozdzielacz mini-jack pozwalają na wygodne podłączenie słuchawek do laptopa, komputera PC, kontrolera konsoli lub smartfona. Zasilanie podświetlenia odbywa się za pomocą końcówki USB-A.



Słuchawki Genesis Neon 613 na dzień premiery dostępne są w czarnym i białym wariancie kolorystycznym, w rekomendowanej cenie detalicznej 149 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Genesis