Genesis Nitro 550 G2 – odświeżona wersja popularnego fotela

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Nitro 550 G2 to znane już rozwiązania i komfort, który doceniło tysiące graczy. Odświeżona wersja to nie tylko zupełnie nowe przeszycia nadające gamingowego charakteru i metalowa, 5-ramienna podstawa (znacznie wytrzymalsza od nylonowych odpowiedników), ale też dopracowane siedzisko, które tym razem zostało wzbogacone o elastyczne pasy. Dzięki niemu gracze mogą liczyć na lepszą amortyzację (a co za tym idzie – wygodę) zyskując pewność, że miękka pianka zachowa swoje właściwości przez długi czas. Nową wersję Genesis Nitro 550 docenią też Ci, dla których znaczenie mają szerokie, wyjątkowo miękkie podłokietniki z regulowaną wysokością. Ich nowy kształt sprawia, że poprawne ułożenie rąk jest od teraz jeszcze łatwiejsze.







Oprócz nowości, Genesis Nitro 550 G2 oferuje dobrze znany przewiew - wykonano go w całości z odpornego na przetarcia materiału, możliwość zablokowania oparcia oraz kółka CareGlide, ułatwiające przesuwanie fotela bez ryzyka zarysowania powierzchni.



Prognozowana cena Genesis Nitro 550 G2 wynosi 699 PLN. Fotel jest już dostępny w sprzedaży.





Największe wyróżniki Genesis Nitro 550 G2:

• Ergonomiczny fotel dla graczy z wygodnym oparciem i siedziskiem wykonanym z odpornej na ścieranie tkaniny.

• Mocna metalowa konstrukcja wypełniona wysokiej jakości pianką odporną na odkształcenia.

• Siedzisko oparte na mocnych, elastycznych pasach podtrzymujących grubą piankę.

• Regulacja wysokość, ułatwiająca dopasowanie do własnych preferencji.

• Regulowane podłokietniki (1D).

• Duże, 60-milimetrowe kółka z powłoką CareGlide, chroniącą podłoże przed zarysowaniem.

• Poduszki odciążające odcinek szyjny i lędźwiowy, ułatwiając tym samym rozgrywkę nawet przez wiele godzin.





























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia