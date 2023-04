Genesis Oxal 120 – wysoka wydajność już przy niskich obrotach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Poznaj Genesis Oxal 120 – zupełnie nowy wentylator, który zagościł w naszej najwydajniejszej obudowie – Genesis Irid 505F, plasując ją w czołówce najlepiej wentylowanych produktów w testach dziennikarskich. Wentylator Genesis Oxal 120 stworzono z myślą o obudowach ze standardowymi, ale i zagęszczonymi filtrami, których głównym zadaniem jest ograniczenie ilości pyłu dostającego się do środka. Tym samym ma on zapewniać znacznie lepsze osiągi w porównaniu do standardowych rozwiązań. Zawdzięcza to nie tylko maksymalnej prędkości obrotowej 1300 RPM czy łożysku o dużej wytrzymałości (do 50 000 h), ale i wysokiemu ciśnieniu statycznemu, które dba o odpowiedni przepływ powietrza nawet w restrykcyjnych warunkach.







Co więcej, Genesis Oxal 120 to wentylator niskoobrotowy, który wydajność standardowego wentylatora odpowiadającą 1400 RPM osiąga przy znacznie niższych prędkościach. Uzyskanie balansu pomiędzy wydajnością a ciszą powinno być stosunkowo proste – wystarczy jedynie ustawić maksymalną szybkość Oxal 120 na 80% jego możliwości. Maksymalne obroty (100%) sprawdzą się z kolei w wymagających sytuacjach z podkręconymi podzespołami w momencie ich pełnego obciążenia.



Ten wydajny wentylator wyposażono w podkładki antywibracyjne oraz 3-pinowe złącze z męską i żeńską końcówką. Pozwoli to podłączyć go bezpośrednio do płyty głównej, a za jej pomocą sterować także prędkością obrotową np. względem aktualnej temperatury procesora. Oprócz tego podwójna końcówka to bezproblemowe łączenie ze sobą kilku wentylatorów i podpięcie do jednego gniazda, co ułatwia zaprowadzenie porządku wewnątrz obudowy.



Genesis Oxal 120 oraz zestaw trzech sztuk „3-Pack” właśnie pojawiają się w sprzedaży. Przewidywana cena detaliczna pojedynczego wentylatora to 19.99 PLN, z kolei zestawu „3-Pack” – 49.99 PLN.



CO WYRÓŻNIA GENESIS OXAL 120:

• męsko – żeńska końcówka 3-pin, umożliwiająca podłączenie kolejnego wentylatora do tego samego gniazda w płycie głównej,

• maksymalna prędkość obrotowa 1300 RPM w połączeniu z wysokim ciśnieniem statycznym zapewnia optymalny przepływ powietrza w restrykcyjnym środowisku (np. w obudowach z filtrami przeciwkurzowymi),

• podkładki antywibracyjne i łożysko ślizgowe o podwyższonej wytrzymałości (do 50 000 h),

• stosowany w obudowach z rodziny Genesis Irid 505 V2, Genesis Irid 503 V2 oraz Genesis Irid 505F.



POZNAJ PEŁNĄ SPECYFIKACJĘ GENESIS OXAL 120:

• typ: wentylator komputerowy,

• średnica wentylatora: 120 mm,

• maksymalna prędkość obrotowa: 1300 RPM,

• typ łożyska: sleeve,

• żywotność: do 50 000 h,

• złącza: 3-pin,

• poziom hałasu: 22,1 dB,

• maksymalny przepływ powietrza: 46,1 CFM,

• ciśnienie statyczne: 1,05 mmH2o,

• napięcie znamionowe: 12 VDC,

• wymiary (dł. × szer. × wys.): 25 × 120 × 120 mm,

• waga: 174.2 g,

• akcesoria w zestawie: zestaw elementów montażowych.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia