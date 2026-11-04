Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Genesis wypuściła ostatnio na rynek nową kolekcję plecaków do przenoszenia laptopów i peryferiów dla nich, a że mamy z nią już długoletnią współpracę, dostaliśmy propozycję przetestowania jednego egzemplarza z serii Pallad. Z zaproponowanych modeli 320, 480, 510 i 570, wybrałem ciekawy produkt, który łączy w sobie zarówno zalety plecaka, jak i torby podróżniczej. A jako turystyczny motocyklista, bardzo zwracam uwagę na takie gadżety. Tak więc chcę Wam dziś zaprezentować model Genesis Pallad 570.





źródło: Klinika IN4

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