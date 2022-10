Genesis Radon 800 - ultralekkie słuchawki gamingowe z systemem 7.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Genesis zaprezentowała nowe słuchawki gamingowe, które Słuchawki Genesis Radon 800 cechują się pasmem przenoszenia na poziomie 20 – 20 000 Hz. Zostały one wyposażone w przetworniki o średnicy 40 mm, system przestrzenny 7.1, a także odpinany mikrofon wyróżniający się m.in. czułością -42 dB. W zestawie znajdują się dwie pary nauszników (materiałowe i z ekoskóry) oraz wymienny przewód USB-C o długości 1.8 m, który zapewni kompatybilność z innymi urządzeniami. Co więcej, dołączony do zestawu klasyczny kabel minijack 3.5 mm umożliwi granie np. na konsolach z różnych generacji.







Nowy headset posiada efektowne podświetlenie LED, które nadaje mu gamingowego charakteru. Nie zabrakło również przycisków do regulacji głośności i wyciszenia mikrofonu, które zostały umieszczone na słuchawce. Producent deklaruje, że Radon 800 to aktualnie najlżejsze słuchawki wspierające system dźwięku przestrzennego 7.1. Całość wraz z przewodem minijack 3.5 mm i tekstylnymi nausznikami waży jedynie 178.9 g, co przy długotrwałym użytkowaniu może mieć pozytywny wpływ na kręgi szyjne.



Produkt ma się pojawić w sklepach w najbliższych dniach, a jego cena będzie wynosić 249 PLN.





Specyfikacja:

• Wtyk: 4-pin minijack 3.5 mm + USB

• Średnica przetwornika: 40 mm

• Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 – 20 000 Hz

• Dynamika przetworników: 116 dB

• Impedancja: 32 Ohm

• Czułość mikrofonu: -42 dB

• Pasmo przenoszenie mikrofonu: 100 – 10 000 Hz

• Długość przewodu: 1.8 m

• Waga słuchawek z przewodem minijack 3,5 mm i tekstylnymi nausznikami: 178.9 g

• Waga mikrofonu: 9,5 g

• Akcesoria: odpinany mikrofon, kabel audio, kabel USB-C, 3-pin mini jack 3.5 [x2], adapter, para nauszników, woreczek





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia