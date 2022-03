Genesis Thor 303 RGB (TKL) - mechanik z wymiennymi przełącznikami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Thor 303 RGB to następca popularnego modelu Thor 300. Dostępna w dwóch wersjach Full oraz TKL, oferuje użytkownikom wymienne przełączniki i podświetlenie RGB z efektem PRISMO. Genesis Thor 303 cechuje się prostym, estetycznym wyglądem. Jej obudowę oparto na wytrzymałym, aluminiowym stelażu, w którym umieszczono wymienne przełączniki Outemu Brown. Charakteryzują się one wysoką żywotnością, która wedle zapewnień producenta wynosi 50 milionów kliknięć. Czas reakcji switchy wynosi 8 milisekund, z kolei siła nacisku wymagana do aktywacji klawisza to 55 g.







Na klawiszach Thor 303 RGB umieszczono nasadki, które dzięki zastosowaniu technologii Double Injection (podwójnego wtrysku) są odporne na ścieranie nawet przy dłuższym użytkowaniu. Nie zabrakło też trybu N-key rollover oraz funkcji hot swap, dzięki której użytkownik może samodzielnie wymieniać przełączniki w klawiaturze.



Producent zastosował w klawiaturze podświetlenie RGB LED z efektem PRISMO - do dyspozycji otrzymujemy 25 trybów prezentacji efektów świetlnych. Ich wyboru dokonujemy za pomocą oprogramowania producenta, które jednocześnie umożliwia tworzenie makr i zapisywanie profili użytkowników. Thor 303 RGB została dodatkowo wyposażona w zestaw 11 klawiszy multimedialnych.



Do sprzedaży trafi również Genesis Thor 303 RGB w wersji TKL. Pozbawiono ją bloku numerycznego, co przekłada się na mniejsze gabaryty. To z kolei powinno ucieszyć graczy mających organiczną powierzchnię na biurku lub często podróżujących ze sprzętem. Użytkownicy mają tu zatem do dyspozycji 87 zamiast 104 przycisków.



Nowe klawiatury mechaniczne Genesis trafią do sprzedaży w najbliższych dniach. Cena modelu Genesis Thor 303 to 249 PLN, z kolei za Genesis Thor 303 TKL zapłacimy 219 PLN. Obydwa warianty będą dostępne w kolorze białym.





Dane techniczne:

• typ klawiatury: mechaniczna

• przełączniki: Hot Swap Outemu Brown

• żywotność przełączników: 50 mln kliknięć

• siła nacisku niezbędna do aktywacji: 55 g (+/- 10 g)

• punkt aktywacji: 1.8 mm (+/- 0,6 mm)

• liczba klawiszy: 104 (87 w wersji TKL)

• liczba klawiszy multimedialnych: 11

• wymiary: 442 x 136 x 36 mm (355 x 136 x 36 mm w wersji TKL)

• interfejs: przewód USB o długości 1.8 m

• obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia