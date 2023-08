Genesis Thor 660 — nowa wersja z przełącznikami Gateron Brown

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wachlarz klawiatur Genesis poszerzył się o nowy model Thor 660 z przełącznikami Gateron Brown. Urządzenie powinno zainteresować nie tylko graczy, lecz także osoby wykorzystujące komputer do pracy. W porównaniu z przełącznikami Gateron Red z podstawowej wersji Thora 660 nowy model klawiatury wyróżnia się siłą nacisku aktywacji klawisza wynoszącą 55 g. Co więcej, opisywany wariant cechuje się także głośniejszym dźwiękiem kliku. Cechy te powinni docenić przede wszystkim ci użytkownicy, którzy szukają klawiatury nie tylko do gier, lecz również do pisania.







Ważną funkcjonalnością nowej wersji Genesis Thor 660 jest możliwość jednoczesnej komunikacji z aż trzema urządzeniami. Produkt oferuje łączność przewodową USB oraz za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Umożliwia to wygodną i ergonomiczną pracę z laptopem, smartfonem i komputerem oraz błyskawiczne przełączanie się pomiędzy obsługiwanym sprzętem. Genesis Thor 660 ma stanowić świetny wybór również dla użytkowników chcących korzystać tylko z jednego urządzenia, np. w trybie stacjonarnym. Całość wyróżnia się niewielkimi gabarytami, a więc nie zajmie zbyt wiele przestrzeni na biurku. Ponadto klawiatura może działać na zasilaniu bateryjnym (3000 mAh), które eliminuje problem nieestetycznie poprowadzonych kabli. Efekty wizualne zapewni natomiast wbudowane podświetlenie RGB z efektem PRISMO.



Klawiatura Genesis Thor 660 z przełącznikami Gateron Brown jest już dostępna w sprzedaży w przewidywanej cenie detalicznej 299 PLN.





Specyfikacja produktu:

• Typ przełącznika: Gateron Brown

• Komunikacja: bezprzewodowa, przewodowa

• Interfejs: Bluetooth, USB

• Mechanizm klawiszy: mechaniczna

• Kolor podświetlenia: RGB

• Zasięg: 10 m

• Liczba klawiszy: 61

• Liczba klawiszy multimedialnych: 13

• Częstotliwość próbkowania: 1 000 Hz

• Siła nacisku do aktywacji klawisza: 55 g

• Zasilanie: wbudowany akumulator

• Pojemność baterii: 3000 mAh

• Oprogramowanie: tak

• Wymiary: 293 x 102 x 39 mm

• Obsługiwane systemy operacyjne: Android, Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia