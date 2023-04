Genesis Xenon 220 G2 — odświeżona wersja myszy dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Genesis zaktualizowała ostatnio swoją ofertę produktów o modele z dopiskiem G2. Wśród odświeżonych urządzeń nie zabrakło atrakcyjnej cenowo myszy Xenon 220 G2, która powinna przypaść do gustu osobom często grającym w nocy. Genesis Xenon 220 G2 to mysz wyróżniająca się przede wszystkim cichymi przyciskami zapewniającymi niesłyszalne kliknięcia. Produkt może więc sprawdzić się zwłaszcza w nocnych godzinach, gdy wszelkie hałasy są niepożądane przez innych domowników. Całość bazuje na sensorze optycznym o rozdzielczości do 12800 DPI, który odznacza się częstotliwością próbkowania na poziomie 1000 Hz. Te parametry powinny pozwolić na błyskawiczną reakcję podczas wirtualnych rozgrywek online.







Kolejną, ważną cechą myszy jest design z efektownymi wcięciami po bokach, przez które wydostaje się podświetlenie RGB z efektem PRISMO. Całość posiada ergonomiczny kształt oraz podpórkę na kciuk, która ma zapewnić komfortową pozycję oraz pewny chwyt. Produkt wyposażono również w teflonowe ślizgacze, które powinny zapewnić użytkownikowi precyzyjny i przewidywalny ślizg.



Genesis Xenon 220 G2 wyróżnia się siedmioma programowalnymi przyciskami oraz możliwością zmiany wartości DPI w locie. Co więcej, działanie myszy można szczegółowo dostosować za pomocą zaawansowanego oprogramowania, a wybrane ustawienia zostaną zapisane we wbudowanej pamięci gryzonia. Dzięki temu można z nich później skorzystać także na innym komputerze. Produkt obsługuje systemy Android i Windows 7/8/10/11.



Mysz Genesis Xenon 220 G2 trafia do polskich sklepów w prognozowanej cenie 89.90 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia