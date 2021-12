Genesis Zircon X na dziesięciolecie marki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mysz gamingowa Genesis Zircon X to uhonorowanie dziesięciu lat marki. Stąd do sprzedaży trafi jedynie 1000 egzemplarzy, z których każdy otrzyma unikalny certyfikat z limitowanym numerem seryjnym. Sam sprzęt wyróżniają topowe parametry. Ważąca 72 gramy konstrukcja posiada łączność zarówno przewodową, jak i bezprzewodową (2.4 GHz) o niskiej latencji. Bez “ogonka” mysz ma działać do 80 godzin, oferując przy tym identyczne osiągi jak w trybie przewodowym. Genesis Zircon X uzbrojony w sensor PixArt PMW3370 o rozdzielczości 19000 DPI raportuje położenie co jedną milisekundę. Według producenta myszce nie straszne są przyspieszenia rzędu 50 G i potrafi ona śledzić ruch z szybkością do 400 cali na sekundę.







Czułość sensora, podobnie jak LOD, jest regulowana i można ją obniżyć do 50 DPI. Korzystając z oprogramowania producenta gracze mogą m.in. zaprogramować każdy z sześciu przycisków czy nagrywać makra. Konfigurowalne jest również podświetlenie RGB z efektem Prismo. Obejmuje ono rolkę, pas LED obiegający tylną część gryzonia oraz widoczne przez perforowany grzbiet logo marki. Ustawienia myszki są zapisywane w ramach profili we wbudowanej pamięci. Oprócz wyśrubowanych osiągów i funkcjonalności Genesis Zircon X ma odznaczać się trwałością. Producent chwali się przełącznikami o żywotności 80 milionów kliknięć oraz kablem USB-C z wytrzymałym oplotem Paracord.



Ażurowa konstrukcja z białym, matowym wykończeniem posiada gumowe naklejki poprawiające kontrolę chwytu oraz teflonowe stopki. Debiut myszy dla graczy Genesis Zircon X został zaplanowany na 3 grudnia. Osoby, które chciałyby kupić ten limitowany egzemplarz muszą liczyć się z wydatkiem około 269 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia