Genesis rozpoczyna kolejną dekadę działalności i ogłasza rebranding marki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Powstała w 2011 roku marka Genesis obchodzi swój jubileusz. Przez ostatnią dekadę, zgodnie z nazwą, stawała się i wzrastała, starając się jak najlepiej odpowiadać na zachodzące zmiany i potrzeby fanów. To oni budują społeczność i stanowią nieodzowny „pierwiastek” marki. Firma nawiązuje do niego w nazewnictwie swoich produktów, które pochodzi od pierwiastków (np. Holm, Radon, Xenon, Argon). Nadszedł jednak czas, by zrobić kolejny krok. Dwa lata temu rozpoczął się proces rebrandingu, który miał uchwycić zachodzące zmiany, zdefiniować na nowo tożsamość marki i dać projektantom nowe możliwości.







Z okazji dziesięciolecia działalności przygotowano specjalną edycję ubrań oraz limitowane serie produktów, które będą sukcesywnie ujawniane. Nie obędzie się też bez niespodzianek - można spodziewać się debiutu marki Genesis w kilku kolejnych grupach produktowych. Pozostałe pozycje portfolio będą z kolei sukcesywnie przechodzić proces rebrandingu. Osoby, które chciałyby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat procesu rebrandingu marki Genesis mogą odwiedzić specjalnie przygotowaną sekcję na stronie internetowej -> KLIK.



































