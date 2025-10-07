Gengar - Razer prezentuje kolejne akcesoria z kultowym Pokémonem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer wspólnie z The Pokémon Company International, prezentuje najnowsze produkty z serii Razer | Pokémon Collection: Razer Cobra – Gengar Edition oraz Razer Gigantus V2 – XXL – Gengar Edition. Oba produkty są już dostępne dla graczy w wielu regionach świata oraz w Polsce. Po ogromnym sukcesie niedawno wydanych słuchawek Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition, nowa premiera to kolejny etap współpracy Razer i Pokémon. Kolekcja łączy kultowy styl Pokémon z najwyższą jakością wykonania Razer, oferując sprzęt o wyjątkowym designie, osobowości i precyzji.







Duchowy sprzęt dla odważnych graczy

Nowe akcesoria, inspirowane energią Gengara, powstały z myślą o graczach, którzy lubią wyrazisty styl i pewność w każdej rozgrywce. Razer Cobra – Gengar Edition oraz Razer Gigantus V2 – XXL – Gengar Edition tworzą zestaw, który łączy charakterystyczny design z precyzją działania i niezawodnością, pozwalając w pełni zanurzyć się w grze.



Razer Gigantus V2 XXL – Gengar Edition

Duża, gładka powierzchnia zapewnia płynne ruchy i dokładne celowanie. Podkładka została zaprojektowana tak, by utrzymać szybkość, kontrolę i stabilność nawet w najbardziej wymagających momentach rozgrywki.



Razer Cobra – Gengar Edition

Lekka, przewodowa mysz gamingowa stworzona z myślą o trwałości i precyzji. Wyposażona w ultraszybkie przełączniki optyczne oraz podświetlenie Chroma RGB w stylu Gengara, oferuje wyjątkową szybkość reakcji i dokładność, której oczekują gracze podczas rywalizacji. Fani Gengara mogą teraz uzupełnić swoje stanowisko o sprzęt, który łączy efektowny wygląd z wydajnością gotową na każdą bitwę. Każdy element tej kolekcji został zaprojektowany tak, by oddawać ducha Pokémonów, jednocześnie zachowując jakość i innowacyjność Razer.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Cobra – Gengar Edition: 69.99 EURO

Razer Gigantus V2 – XXL – Gengar Edition: 59.99 EURO. Produkty dostępne są już na Razer.com, w RazerStores oraz u wybranych sprzedawców w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie, Australii i Nowej Zelandii.





















źródło: Info Prasowe - Razer