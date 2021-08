Gigabyte AORUS P1200W - zasilacz z wyświetlaczem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już od dawna większość obudów komputerowych mocno eksponuje nasze zasilacze. Niedawno otrzymały one systemy podświetlenia RGB, a firma Gigabyte poszła jeszcze dalej i pokazała zwiastun nowej serii AORUS, wyposażonej w czterocalowy wyświetlacz LCD. Zaprezentowany, topowy model Gigabyte AORUS P1200W za pośrednictwem ekranu pokaże nam statystyki dotyczące zasilania (napięcie wejściowe, pobór mocy, temperatura) oraz można nim sterować za pomocą systemowego oprogramowania (wejście USB). KOnstrukcję wyposażono w silną, pojedynczą szynę +12 V, certyfikat sprawności 80 Plus Platinum, w pełni modułowe okablowanie, japońskie kondensatory i najpopularniejsze systemy zabezpieczeń.







Zasilacz otrzymał wentylator 140mm z podwójnym łożyskiem kulkowym. Przy poborze mocy do 240 W, nie pracuje on wcale, natomiast do 720 W korzysta on tylko z 20 procent swojej maksymalnej prędkości. Nie podano jeszcze cen poszczególnych modeli zasilaczy serii AORUS.































Źródło: TechPowerUP