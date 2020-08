Gigabyte szykuje nową serię zasilaczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dla tych, którym marka dobrze się kojarzy z płytami głównymi i kartami graficznymi, producent ten szykuje nową serię zasilaczy dla komputerów PC. Jak podkreśla, dzięki zastosowaniu komponentów najwyższej jakości, nowy, topowy zasilacz P750GM o mocy 750 W, nie przekracza 140mm długości, co pozwala umieścić go w modnych, coraz mniejszych obudowach. Model ten otrzymał certyfikat wysokiej sprawności 80 PLUS Gold oraz w pełni modularne okablowanie. Niższe modele P550B (550 W) i P450B (450 W), spełniają wymagania certyfikatu 80 PLUS Bronze. Wszystkie konstrukcje zaopatrzono w silną, pojedynczą linię +12V oraz posiadają komplet zabezpieczeń OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP. Cen jeszcze nie ujawniono.









Źródło: TechPowerUP