Gioteck - Brytyjczycy powracają na polski rynek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Brytyjska firma Gioteck, po tymczasowej nieobecności, powraca do polskich sklepów. Za dystrybucję będzie odpowiadała teraz firma Enan. Na początek w ofertach pojawią się przewodowe i bezprzewodowe pady oraz headsety. Gioteck to brytyjska firma, której trzon działalności stanowią projektowanie i produkcja sprzętu dla graczy. Obecna niegdyś na polskim rynku marka powraca i planuje sukcesywnie rozszerzać portfolio produktów oraz sieć sklepów, w których będą dostępne jej akcesoria. Na początek w ofercie znalazły się kontrolery z serii VX-4.







Pady Gioteck VX-4 są przeznaczone dla konsol Sony PlayStation 4 oraz PC. Producent oferuje wersje zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe, komunikujące się z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Każdy z nich ma oferować wysoką ergonomię, co z kolei ma się przełożyć na komfort podczas długich rozgrywek. Pady wyposażone w spusty, D-Pady i antypoślizgowe, gumowe drążki mają zapewniać pełną kontrolę w każdej sytuacji.



Z słuchawek, do Polski jako pierwszy dotrze headset Gioteck TX-30, który zostanie wyposażony w przetworniki o średnicy 40 mm, technologię eliminacji echa i wyściełane alcantarą nauszniki.



W wyjściowym pakiecie pojawi się także przewodowy kontroler WX-4 dla Nintendo Switch. W kolejnych miesiącach Gioteck planuje rozbudowę zarówno sieci sklepów, jak i portfolio dostępnych w Polsce akcesoriów. Wspomniane wyżej już pojawiają się w ofertach.



Za pady Gioteck VX-4 trzeba zapłacić około 100 PLN za modele przewodowe i niecałe 200 PLN za bezprzewodowe. Ceny headsetu TX-30 wynoszą około 120 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia