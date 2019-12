Gra Deliver Us the Moon otrzymuje obsługę ray tracingu

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

NVIDIA nawiązała współpracę z KeokeN Interactive w celu stworzenia w grze Deliver Us The Moon realistycznych efektów świetlnych. Programiści z KeokeN zaimplementowali odbicia i cienie wykorzystujące śledzenie promieni w czasie rzeczywistym wpływając na realizm gry, a także technikę NVIDIA DLSS w celu zwiększenia liczby wyświetlanych klatek na sekundę. Nowe funkcje w grze są dostępne dzięki udostępnionej dzisiaj aktualizacji.

Otoczenie i nastrój w grze Deliver Us the Moon to prawdziwe pole do popisu dla realizacji odbić i cieni śledzonych promieniami. Dzięki zastosowaniu ray tracingu silnik odpowiedzialny za oświetlenie rzuca realistyczne odbicia na wszystkie powierzchnie zdolne do odbijania światła, tym samym zwiększając jakość obrazu i potęgując zjawisko immersji.



Deliver Us the Moon wykorzystuje również śledzone promieniami cienie, zwiększając dokładność cieni rzucanych z różnych źródeł światła. Dzięki temu sceny, w których występuje dużo cieni można renderować z dotąd niedostępnym poziomem szczegółowości.



















Źródło: NVIDIA