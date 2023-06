Gra Hotel Renovator już wkrótce dostępna na konsole

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Należące do grupy kapitałowej The Dust – studio Two Horizons, specjalizujące się w produkcji symulatorów i gier renowacyjnych, podpisało właśnie aneks do umowy wydawniczej na produkcję tytułu Hotel Renovator na konsole Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One oraz 6 dodatków.

W marcu br. Hotel Renovator miał premierę w wersji na PC i sprzedawany jest na platformach Steam oraz Epic Games Store. Tytuł został bardzo dobrze przyjęty przez rynek. Uzyskał ponad 85% pozytywnych opinii pierwszego dnia, natomiast obecna ocena to 76% pozytywnych opinii ze wszystkich wystawionych ocen. W III kwartale br. będzie również dostępny w wersji na konsole - Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series X, Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One.



Zgodnie z raportem jednej z czołowych firm badawczych zajmujących się analizą rynku gier i e-sportu - Newzoo w 2022 roku gracze wydali ponad 92 mld USD na oprogramowanie do gier na PC i konsole na całym świecie. A wydatki na konsole stanowią ponad 56 proc. całego rynku. W czasie pandemii miała miejsce premiera konsol nowej generacji – Playstation 5 oraz Xbox Series X/S, ale z uwagi niedobór półprzewodników oraz opóźnienia w łańcuchach dostaw podaż na rynek konsol nowej generacji nie była wystarczająca. Analitycy szacują, że taka sytuacja na rynku utrzyma się co najmniej do końca 2023 r.

Gracze posiadający konsole starej generacji stanowią dużą część spośród wszystkich graczy, których w 2022 r. było 3,2 mld. Światowa społeczność graczy rośnie zarówno pod względem czasu spędzonego na grze, jak również liczebności. Analitycy Newzoo szacują, że w 2025 roku liczba graczy na całym świecie przekroczy 3,5 mld, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu liczby graczy w latach 2020–2025 może osiągnąć 4,2%.



Gra Hotel Renovator daje graczowi możliwość wcielenia się w rolę właściciela hotelu, którego zadaniem jest przywrócenie hotelowi dawnej świetności. Mając do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi może przeprowadzić renowację wszystkich pomieszczeń począwszy od usunięcia z pokoi starych mebli oraz elementów wystroju, poprzez ich aranżację wraz z najdrobniejszymi szczegółami.

Studio Two Horizons bardzo aktywnie pracuje nad ciągłym poszerzaniem dostępnych elementów wyposażenia oraz wystroju wnętrz dostarczając graczom kolejne dodatki. Kolejne DLC to dodatkowe paczki z meblami w różnych stylach, nowe elementy dekoracji, a także nowe pomieszczenia

do renowacji. Cena każdego z dodatków jest niska, gdyż celem studia jest ciągłe poszerzanie dostępnych mebli oraz dekoracji, a tym samym danie graczowi możliwości urządzania pokoi w nowych stylach lub urozmaicania dotychczasowych aranżacji. W celu rozbudowania i uatrakcyjnienia rozgrywki Two Horizons planuje również wykorzystać narzędzie mod.io, dzięki któremu indywidualne projekty modeli (tzw. mody) będzie można wprowadzać do gry, a dodatkowo udostępniać je innym grającym.

