Gra ’The Whims of the Gods’ powstaje dzięki technologii AMD

PJ GAMES, to polskie studio, które powstało dzięki współpracy Platige Image i Juggler Games, i które obecnie pracuje nad osadzonym w realiach antycznych kooperacyjnym tzw. „city-builderem” – The Whims of the Gods. Gra ta pozwala rozwijać cywilizację inspirowaną kulturami Azteków i Majów zarządzając zasobami poprzez zaawansowane systemy produkcji, rolnictwa i hodowli oraz nie zapominając o obronie dorobku budowanego przez gracza miasta przed zakusami przeciwników. Ten ambitny projekt jeszcze przed oficjalną zapowiedzią zyskał wsparcie AMD po otrzymaniu nagrody na konferencji Digital Dragons w 2024 roku. Młode studio szukało wówczas możliwości skrócenia czasu kompilacji wersji testowych nowej gry, aby móc znacznie przyspieszyć proces tworzenia.



Wdrożenie stacji roboczej z 64-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX pozwoliło zejść z poziomu ponad godzinnego oczekiwania na skompilowanie nowej wersji do raptem 15 minut. Zespół może dzięki temu generować znacznie szybciej nowe „buildy” bez zakłóceń w pracy, oszczędzając co najmniej 15 godzin miesięcznie. Proces został uproszczony bez reorganizacji codziennych zadań, co zwiększyło komfort pracy i pomogło skoncentrować się na kreatywnym rozwijaniu gry i podnoszeniu jej jakości. Jednocześnie zastosowanie rozwiązań AMD pozwoliło zwiększyć liczbę cykli testowych o około 30% w porównaniu z wcześniejszymi projektami, co ma bezpośredni wpływ na dopracowanie tytułu.

Skrócenie okresu produkcyjnego gier daje ponadto studiu możliwość szybszego wprowadzania produktów na rynek przy zwiększeniu dbałości o detale i liczby autorskich pomysłów. Współpraca z AMD zapewnia tym samym PJ GAMES narzędzia, które wspierają kreatywność i pozwalają utrzymać wysoką dynamikę rozwoju w konkurencyjnej branży gier. Dzięki temu studio może realizować ambitne projekty, takie jak The Whims of the Gods, z lepszą kontrolą nad procesem produkcji oraz większą przestrzenią na innowacyjną rozgrywkę.

„Współpraca z AMD całkowicie odmieniła nasz proces tworzenia gier. Skrócenie czasu kompilacji do ułamka poprzedniego i wyeliminowanie przestojów pozwoliło naszemu zespołowi skupić się na tym, co naprawdę ważne – jakości, kreatywności i dynamice pracy. Dzięki tej współpracy możemy dostarczać lepsze produkty szybciej, mając pewność, że technologia w pełni wspiera nasze ambicje.” - powiedział Mikołaj Pawłowski, CEO PJ GAMES i Juggler Games.




