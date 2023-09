Gracze z kartami AMD Radeon, są już gotowi na premierę Starfield

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma AMD udostępniła dziś sterownik AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2, który zapewnia wsparcie dla gry Starfield w trybie Dnia-0, czyli jeszcze przed wydaniem gry oraz przed terminem udostępnienia gry nabywcom wersji Premium. Dzięki temu gracze korzystający z kart graficznych AMD Radeon RX 7000 i 6000 mogą od razu startować do lotu w kosmos ciesząc się optymalną wydajnością i funkcjonalnością ich sprzętu w najnowszej grze studia Bethesda. Premiera gry Starfield to także doskonała okazja do ulepszenia sprzętu, ponieważ przy zakupie wybranych kart graficznych AMD Radeon RX 7000 i 6000 oraz procesorów Ryzen 7000 można otrzymać ją bezpłatnie, jako gratis aż do 30 września.















Źródło: Info Prasowe - AMD