Graczu! Pokaż, jak to rozegrasz i wygraj komputer marzeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Procesor AMD Ryzen 9 3900X, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2080 Super 8GB, 32GB RAM i dysk twardy Seagate BarraCuda 2TB. Ten futurystyczny i niepowtarzalny komputer gamingowy jest główną nagrodą w konkursie Komputronik Gaming i Nvidia – „Nvidia. Jak to rozegrasz?”. Oprócz możliwie maksymalnej konfiguracji sprzętowej komputer wyróżnia…obudowa. Wykonana ręcznie przez Staszka "Tipsa" Wiertelaka, stalowa, futurystyczna obudowa podkreśla zadziorny charakter i moc sprzętu. By móc wygrać ten sprzęt trzeba do 16 sierpnia, w dowolnej formie, pokazać do czego i jak ten sprzęt będzie wykorzystany. Organizatorzy nagrodzą najbardziej kreatywną odpowiedź oraz wręczą 20 nagród pocieszenia.







Konkurs „Nvidia. Jak to rozegrasz?” towarzyszy wprowadzeniu na rynek dwóch nowych linii komputerów gamingowych przygotowanych przez Komputronik Gaming i Nvidia. GeForce Ray Tracking to seria komputerów dla fanów gier w najwyższych detalach, a GeForce ESport do rozwiązania dla miłośników rozgrywek multiplayer.



Obydwie linie produktowe gwarantują najwyższą przyjemność z grania i pozwalają cieszyć się maksymalnymi detalami.



























Źródło: Info Prasowe / NVIDIA