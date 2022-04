Grupa Komputronik kończy restrukturyzację

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zarządca postępowania restrukturyzacyjnego Grupy Komputronik – kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja – podała oficjalne wyniki głosowania nad propozycjami układowymi Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. Obydwie spółki zdobyły zgody wierzycieli na zakończenie restrukturyzacji. Decyzją Sądu głosowanie odbywało się korespondencyjnie. Wierzyciele mieli czas do 31 marca na decyzję czy zgadzają się z propozycjami układowymi Komputronik czy nie. W głosowaniu nad układem Komputronik S.A. oddano 413 głosy reprezentujące łącznie 284 043 720,29 zł wierzytelności (94.67% całości sumy wierzytelności). Za przyjęciem propozycji układowych było 79,44% sumy głosujących wierzytelności, co przekłada się na 91.53% liczby głosujących wierzycieli.







W przypadku propozycji Komputronik Biznes za ich przyjęciem było 92.93% głosujących wierzycieli, którzy reprezentowali 99.37% sumy wierzytelności. Oddane głosy reprezentowały 70 113 796.84 zł wszystkich wierzytelności (98.64%).



W ostatnich miesiącach Komputronik wykorzystał koniunkturę rynkową i przygotował dla swoich klientów ofertę, która sprawiła, że firma cyklicznie generuje zyski. Do końca czerwca Spółka opublikuje wyniki za ostatni rok finansowy (rok finansowy Komputronik trwa od kwietnia do marca), które na podstawie wstępnych informacji o ruchu w sklepie internetowym oraz odwiedzalności salonów stacjonarnych pozwalają zakładać, że firma skończy go z zyskiem.



Jak wynika z informacji Spółki planuje ona rozwój innowacyjnych usług około sprzedażowych oraz dalsze poszerzanie oferty laptopów, smartfonów i urządzeń smart home. Zgodnie z przyjętą strategią firma planuje zwiększyć swoje udziały w rynku elektroniki w Polsce.











Źródło: Info Prasowe / Komputronik