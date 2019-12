Gshield.gg ubezpieczy sprzęt gamingowy i konta w grach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Agencja gamingowa Fantasyexpo wraz z firmą Protect.me i TU Europa wprowadza na rynek nową usługę dedykowaną graczom. Będzie to oferta ubezpieczeń, która obejmie nie tylko sprzęt gamingowy, ale także konta w grach wraz z… wirtualnymi przedmiotami. Według raportów firmy Newzoo w Polsce mieszka aż 12 milionów graczy. W 2018 roku Polacy wydali natomiast na różnego rodzaju gry cyfrowe ponad 2 miliardy złotych. Fani tej formy rozrywki przeznaczają pieniądze między innymi na wirtualne przedmioty, które mogą paść łupem hakerów. Taka sytuacja przydarzyła się nawet profesjonalnemu zawodnikowi esportowemu.







Jacky "Stewie2K" Yip, reprezentant Teamu Liquid w grze CS:GO utracił dostęp do swojego konta Steam, z którego wcześniej zniknęły skiny o wartości kilku tysięcy dolarów. To jednak zaledwie jeden z wielu tego typu przykładów.



Ubezpieczenia oferowane przez Protect.me obejmą konta w grach, zawierane w związku z nimi transakcje (np. zakupu kodów do gry), a także posiadane przedmioty wirtualne. Użytkownik będzie musiał jedynie udokumentować swoją wirtualną własność. Ubezpieczyć będzie można także sprzęt gamignowy na wypadek między innymi pożaru, zalania, czy też kradzieży z włamaniem, a co najważniesze również od zniszczenia samego sprzetu jak i akcesorów (np. klawiatura, słuchawki czy myszka). Najniższe składki, zależnie od wariantu, wyniosą niecałe 10 złotych miesięcznie.



Wprowadzaniu na rynek nowej usługi oferowanej przez firmę Protect.me oraz agnecję gamingową Fantasyexpo, będzie towarzyszył szereg działań promocyjnych. Do kampanii promującej ubezpieczenia zostaną zaangażowani popularni polscy gamerzy oraz streamerzy, w tym między innymi Piotr "Izak" Skowyrski, Damian "Nervarien" Ziaja, czy też Patryk “Rojo” Rojewski.













Źródło: Info Prasowe / Gshield