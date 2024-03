HAMA - Seria najnowszych powerbanków

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria najnowszych powerbanków od niemieckiej marki HAMA, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na przenośne źródła energii dla wszelakich urządzeń mobilnych. Producent oferuje modele o różnych pojemnościach: 10000 mAh, 20000 mAh i 24000 mAh - każdy z ekranem LED, a także złączem USB-C i dwoma USB-A. Łatwo jest wybrać bank energii odpowiedni dla swoich potrzeb. Smartfony, tablety, czytniki e-Booków, słuchawki czy głośniki mobilne lub wszelkiego rodzaju akcesoria w postaci kontrolerów do gier są coraz bardziej energochłonne. Na szczęście wraz z ich ewoluowaniem i zwiększonymi potrzebami na rynku pojawiają się coraz to nowsze możliwości magazynowania energii. Takimi przykładami są najnowsze propozycja od producenta Hama - trzy modele power packów o nazwach Performance 10, 20 i 24.







Różni ich pojemność, wynosząca 10000 mAh (w pełni naładować można go po 7.5 godz. ładowania), 20000 mAh (wynik wynosi tu 8 godz.) i 24000 mAh (jest zasilony energią po 13 godz.) oraz oczywiście cena. Każdy z nich pozwoli na pewno na naładowanie smartfona od zera do stanu pełnej gotowości do pracy co najmniej kilka razy.



Wymiary modelu 10 wynoszą: szerokość 6,8 cm, wysokość 13,9 cm i głębokość 1.6 cm przy 207 g wagi. W przypadku wersji 20 wynoszą one odpowiednio 7 x 14 x 24 cm (361 g wagi), a przy modelu 24: 7.55 x 15.2 x 2.75 cm (waga to 463 g). Jakie są kluczowe, wspólne cechy najnowszych powerbanków z logo Hama? Poznajmy je bliżej. Do dyspozycji w każdym modelu mamy tutaj obustronny port USB typu C i dwa złącza USB-A. Możliwość ładowania kilku urządzeń to duża wygoda, szczególnie podczas podróży, kiedy dostęp do źródeł zasilania może być ograniczony.



Trudno nie docenić też wytrzymałej obudowy o antratycowym kolorze. Odporność na upadki i uszkodzenia mechaniczne bywa prawdziwym zbawieniem. Potwierdzą to wszyscy, którzy używają powerbanków podczas ruchu i potrzebują niezawodnego źródła zasilania w różnych warunkach, takich jak górski szlak, plaża, wertepy czy miejska dżungla.



Warto zaznaczyć, że certyfikowane ogniwa i wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem są kluczowe dla bezpieczeństwa zarówno power packów, jak i ładowanych urządzeń. Nie musimy się bać już uszkodzenia ich akumulatorów. Całość atutów uzupełnia wyraźnie zaznaczony ekran LED u góry, pokazujący stan naładowania powerbanka. W zestawie znajdziemy oczywiście kabel ładujący USB-A do USB-C o długości 30 cm.



Katalogowa cena modelu Performance 10 wynosi 79.90 PLN, zaś koszt wersji 20 (dwukrotnie pojemniejszej) to 124.90 PLN. Z kolei za model 24 zapłacimy 149.90 PLN.





























źródło: Info Prasowe - HAMA