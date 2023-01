HAMA - Zewnętrzna kamera WiFi z czujnikiem ruchu i panelem słonecznym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMA oferuje kamerę do zamontowania na elewacji domu lub ogrodzeniu do ochrony przed włamaniem i wandalizmem. Może też służyć do nadzorowania dzieci bawiących się w ogrodzie, zwierząt domowych lub np. stajni z końmi. Kamera nagrywa w rozdzielczości Full HD, może być sterowana aplikacją lub poleceniami głosowymi, dysponuje też akumulatorem, noktowizorem i czujnikiem ruchu. Potrafi ładować się samoczynnie za pomocą dołączonego modułu solarnego. Najnowszy produkt w ofercie niemieckiego producenta to propozycja dla wszystkich, którzy chcą chronić swoją posesję i móc zawsze monitorować, co się na niej dzieje - od domu, dziedzińca, stajni czy pomieszczenia gospodarczego aż po wiejską oborę. Kamera WiFi ma niewielkie rozmiary (10 cm wysokości, 5,7 cm szerokości, 6 cm głębokości) i jest lekka. Bez problemu zainstalujemy ją na elewacji budynku lub ogrodzeniu wraz z dołączonym do niej nieco większym panelem solarnym.







Kamera monitorująca z logo Hama działa bez bramy (koncentratora), czyli tworzy bezpośrednie połączenie Wi-Fi z routerem. Możemy sterować więc nią zdalnie z łóżka czy kanapy, wystarczy zainstalować na urządzeniu mobilnym specjalistyczną aplikację Hama Smart Home. Tak oto w każdym miejscu i w dowolnym czasie dowiemy się, co się dzieje w naszej posiadłości.



Jednym z największych atutów urządzenia jest bardzo dobra ostrość wyświetlanego obrazu. Kamera jest w stanie nagrywać z rozdzielczością Full HD (1920 x 1080 pikseli), dzięki czemu nie umknie żaden istotny szczegół. Co warte odnotowania, obsługuje też asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant. Można nią więc sterować za pomocą wypowiadania odpowiednich komend.



Kamera monitorująca dzięki wbudowanemu czujnikowi reaguje na ruch. Jeśli tylko go wykryje, może się automatycznie włączyć i rozpocząć nagrywanie lub wysłać powiadomienie push na smartfona (możliwe jest też połączenie z oświetleniem zewnętrznym lub syreną alarmową). Dysponuje też noktowizorem, który pozwala na monitorowanie sytuacji światłem podczerwonym nawet nocą.Kolejnym atutem sprzętu jest dźwięk dwukierunkowy. Wbudowane mikrofon i głośnik umożliwiają komunikację za pośrednictwem kamery, np. przez telefon komórkowy z aplikacją, nawet jeśli użytkownik jest poza domem.



Do kamery dołączany jest w zestawie niewielki panel solarny. Dlatego, pobierając energię słoneczną, jest ona prawie samowystarczalna. W dodatku okazuje się szczególnie użyteczna w miejscach w pobliżu których nie zawsze ktokolwiek jest obecny, np. w garażu, stajni, szopie czy stodole.



A co z uciążliwymi kablami zasilania? Zapomnijmy o tej niedogodności, gdyż dzięki akumulatorowi działającemu przez cztery miesiące w zasięgu użytkownika jest obserwowanie niedostępnych lub rzadko odwiedzanych miejsc. Nagranie da się zgrać na kartę micro SD o pojemności do 128 GB lub zapisać w chmurze (opcja płatna). Dodajmy, że aby naładować baterię kamery, trzeba wyjąć ją z uchwytu magnetycznego i podłączyć za pomocą kabla ładującego do portu USB w ładowarce lub komputerze.



Rzecz jasna, kamerę przystosowano do użytkowania zewnętrznego zgodnie z klasą wodoszczelności IP 65. Jest ona zabezpieczona przed strumieniem wody, stąd deszcz jej nie zaszkodzi.



Kamera zewnętrzna WiFi Hama z panelem słonecznym i noktowizorem dostępna jest w sugerowanej cenie detalicznej około 759 PLN. Producent oferuje dwa lata gwarancji.



























Źródło: Info Prasowe / HAMA