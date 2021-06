HAMA - dyski zewnętrzne SSD o pojemności 250 i 500 GB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W portfolio producenta znalazły się przenośne superszybkie dyski zewnętrzne, podłączane do komputera za pomocą wtyczki USB-C. Prędkość odczytu danych sięga do 500 MB/s. Zostały wykonane z aluminium i niegroźne są im wstrząsy w trakcie np. wakacyjnej podróży. Każde z urządzeń ma wymiary 6.5 x 4 x 0.8 cm i zostało utrzymane w szarej, stonowanej kolorystyce. Wyróżnia się konstrukcją, przydającą mu mobilnego charakteru. Obudowę wykonano z aluminium dla zwiększenia ochrony danych przed czynnikami zewnętrznymi, głównie przed upadkiem z dużej wysokości.







W każdym dysku od firmy Hama znajdziemy superszybkie obustronne złącze USB-C 3.1 Gen. 2. Warto dodać, że są one też kompatybilne ze standardem USB typu A (kabel przyłączeniowy jest dodawany do zestawu). Producent pomyślał też o zgodności wstecznej ze złączami USB-3.1-Gen. 1 i USB-2.0 (przewód również w komplecie). Zapewniają prędkość odczytu danych na poziomie do 500 MB/s, zaś zapisu do 450 MB/s. Dyski współpracują z systemami operacyjny Windows 10/8/7 i Mac OS od 10.x.



Do wyboru mamy wersje o pojemność 250 GB (sugerowana cena detaliczna wynosi 239 PLN) i 500 GB (koszt w tym przypadku to 369 PLN). Na każdą z tych nowości dostaniemy gwarancję na 2 lata.





















Źródło: Info Prasowe / Hama