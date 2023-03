HAMA - hub USB Hama z 7 portami i funkcją ładowarki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oferta marki HAMA rozszerzyła się właśnie o praktyczny hub do komputera z 7 złączami USB-A 3.2 Gen1, umożliwiającymi transmisję danych z prędkością do 5 Gbit/s. Pozwala on na podłączenie 7 dodatkowych urządzeń do komputera, McBooka czy tabletu, np. myszki, klawiatury, drukarki lub pendrive’a. Niemiecki producent wychodzi z następną sprzętową propozycją uporządkowania sobie miejsca pracy lub relaksu przed komputerem. Jest to także rozwiązanie często spotykanych problemów braku miejsca na biurku i niewystarczającej liczby gniazd w laptopie czy komputerze stacjonarnym, do których musimy podpiąć przecież sporo urządzeń peryferyjnych. Omawiana nowość przybiera postać aluminiowego multiportu podłączanego do komputera poprzez kabel USB-A lub C (po zastosowaniu dołączonego adaptera). W dodatku może on pełnić funkcję ładowarki do smartfona lub tabletu.







Najnowszy hub w portfolio marki Hama wyróżnia się prostokątnym kształtem i kompaktowym rozmiarem (głębokość korpusu to 3.2 cm, szerokość 15.6 cm, wysokość 1.2 cm, zaś długość kabla wynosi metr). Odznacza się też antracytowym, stalowoszarym kolorem.



Opisywany Hub dysponuje łącznie 7 złączami UBS typu A w specyfikacji USB 3.2 Gen1, co gwarantuje niezwykle wysoką szybkość transferu danych, sięgającą do 5 Gbit/s. Multiport umożliwia podłączenie 7 dodatkowych urządzeń do komputera, McBooka czy tabletu, np. klawiatury myszki, pada, drukarki albo pamięci zewnętrznej. Jest też w stanie zamienić się w dodatkowy zasilacz w celu zapewnienia stabilnego, niezależnego od urządzenia zasilania elektrycznego podłączonych urządzeń USB. Z następnych atutów trzeba wymienić kompatybilność z technologią Thunderbolt 3/4.



Warto wspomnieć, że obudowa została wykonana w całości z aluminium, co pozytywnie wpływa na solidność urządzenia. Co więcej, kabel USB-A do podłączenia do sprzętu docelowego, takiego jak laptop, wykonano z elastycznego materiału, chroniącego przed złamaniem. Ale w zestawie znajdziemy też adapter USB-C, co nadaje multiportowi wszechstronnego charakteru. Natomiast dzięki sporemu rozstawowi gniazd bez problemu podłączymy nawet szerokie wtyczki.



Hub Hama z 7 gniazdami USB-A dostępny jest w sugerowanej cenie detalicznej 199 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Hama