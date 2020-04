HAMA - nowa seria zasilaczy do notebooków

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

1 kwietnia br. weszły w życie nowe wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych o mocy wyjściowej maksymalnie 250 W. Uwzględniając je, Hama postanowiła stworzyć serię kilkunastu zasilaczy, które dzięki specjalnym adapterom mogą być podłączane do notebooków. Według nowych wymogów ekologicznych zasilacze zewnętrze powinny cechować się mniejszym zużyciem energii przy wysokiej wydajności, zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię w przypadku nieużywania oraz być bardziej przyjazne dla środowiska. Jeśli chodzi o same zasilacze notebookowe, powinny one według Ministerstwa Środowiska rocznie oszczędzać 500.000 ton CO2 i 94 miliardy Wh. Aby było to możliwe, należy korzystać z zasilaczy spełanijących obecnie obowiązujące wymogi, jak te najnowsze od Hamy.







Najnowsza seria zasilaczy notebookowych Hama cechuje się prostą formą i nowoczesnym designem. Do wyboru są produkty zarówno w wersji matowej, jak i błyszczącej. Zasilacze posiadają różne wejścia, dlatego mają wszechstronne zastosowanie - z powodzeniem można korzystać z nich w biurze lub w domu, w podróży, a nawet w aucie osobowym. Dzięki specjalnym adapterom zgodnym z aktualnymi wymaganiami sprzętowymi, które dołączane są do zestawu, użytkownik zyskuje możliwość podłączenia zasilacza do każdego notebooka. Warto wspomnieć, że dla wszystkich produktów z tej serii zaprojektowano spójne opakowanie. Jest ono przyjazne dla użytkownika, ponieważ wszelkie ważne informacje np. na temat mocy, napięcia na wejściu i wyjściu oraz dołączonych adapterów są zawarte w dobrze widocznym miejscu.



Najnowsze zasilacze notebookowe od Hamy to rozwiązania, które szczególnie zainteresują osoby lubiące być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, a zarazem ceniące produkty przyjazne środowisku.



Cena produktów waha się między 8-100 EURO. Produkty będę dostępne w Polsce pod koniec tego roku.





























Źródło: Info Prasowe / Hama