HAMA - samochodowa ładowarka telefonów o mocy 20 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka Hama postanowiła rozszerzyć swoje portoflio o kolejny użyteczny gadżet dla kierowców. Jest to ładowarka samochodowa Hama o mocy wyjściowej 20 watów. Może się pochwalić kompaktowymi wymiarami i jest utrzymana w czarnej kolorystyce, pasującej stylistycznie do większości kokpitów aut. Podłącza się ją oczywiście do gniazdka zapalniczki, a o tym czy urządzenie pracuje poinformuje nas zapalająca się lampka LED. Zasilanie rozładowanego smartfona czy innego urządzenia mobilnego, jak np. tabletu, przebiega szybko (Turbo Fast Charge) i sprawnie dzięki zastosowaniu najnowszych technologii Qualcomm Quick Charge 2.0 i 3.0 oraz Power Delivery.







Ta pierwsza w porównaniu do standardowych, starszych rozwiązań pozwala na czterokrotnie szybsze ładowanie urządzeń mobilnych. Natomiast PD gwarantuje bezpieczne pod kątem doboru napięcia i mocy prądu ładowanie urządzenia nawet do 5 razy szybciej. Podłączony sprzęt jest więc automatycznie rozpoznawany i optymalnie zasilany energią. Kolejnym plusem jest również oszczędność akumulatora telefonu i wydłużenie jego żywotności. Mamy pewność ochrony przed przeładowaniem, przepięciem i zwarciem. Smartfon podłącza się do ładowarki za pomocą wygodnego obustronnego i bardzo dziś popularnego złącza USB-C. Oznacza to koniec obaw o niewłaściwe przyłożenie i wyłamanie wtyku.



Sugerowana cena detaliczna urządzenia to 39.90 PLN. Producent zapewnia 2 lata gwarancji na tę nowość produktową.

























Źródło: Info Prasowe / Hama