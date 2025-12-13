HAMA - składana ładowarka GaN z Power Delivery o mocy 40 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka firma HAMA rozwija rodzinę ładowarek GaN, tworzonych w oparciu o azotek galu zamiast klasycznego krzemu. W praktyce oznacza to znacznie mniejsze rozmiary urządzenia, nawet do 60 proc. w porównaniu z tradycyjnymi zasilaczami, przy jednocześnie wyższej efektywności przekazywania energii. Tego typu ładowarka niemalże się nie nagrzewa, pracuje stabilniej i skuteczniej przekształca prąd z gniazdka na energię dla urządzeń mobilnych. To jednak nie tylko kwestia technologii, ale i formy. Ultrapłaska biała kwadratowa obudowa, zaprojektowana w technologii System-on-chip z chowanym do środka eurozłączem sprawia, że ładowarkę można złożyć na płasko i po prostu wsunąć tam, gdzie akurat jest miejsce - do bocznej kieszeni plecaka, organizera w torbie na laptopa czy małej kieszeni kurtki lub spodni.







Przy wymiarach 5.5 cm szerokości, 5.5 cm wysokości, 2 cm głębokości i wadze 0.10 kg naprawdę nietrudno o takie miejsce – nawet jeśli bagaż jest już mocno wypchany. Zaś przesuwając przełącznik z boku, natychmiast eurozłącze się wysuwa i jest gotowe do pracy. W środku tej smukłej konstrukcji znajdziemy dwa oznaczone na zielono porty USB-C o mocy 40 W i 20 W. Oznacza to możliwość zasilania dwóch urządzeń jednocześnie, np. smartfona i słuchawek czy głośnika Bluetooth. Ładowarka automatycznie zarządza podziałem mocy.



Nowa ładowarka z logotypem Hama wspiera szybkie ładowanie dzięki obsłudze technologii Power Delivery i Qualcomm Quick Charge. QC 2.0/3.0 pozwala ładować kompatybilne urządzenia nawet kilkukrotnie szybciej niż standardowe ładowarki, a Power Delivery odpowiada za inteligentne dopasowanie mocy i bezpieczne, niezwykle efektywne uzupełnianie energii. Wbudowany chipset sam rozpoznaje podłączony sprzęt i dobiera do niego odpowiednie parametry, tak aby nie trzeba było zastanawiać się nad technikaliami. Wystarczy podłączyć kabel i voilà!



O bezpieczeństwo dba zestaw zabezpieczeń przed przeciążeniem, przepięciem czy zwarciem. Przekłada się to na szybkie, ale jednocześnie łagodne dla baterii ładowanie - aż do rezultatu zasilenia baterii smartfona w 30 minut do stanu 60 proc. Technologia GaN sprawia przy tym, że całość pracuje bardziej „komfortowo” także dla samego akumulatora, co pomaga wydłużyć jego żywotność przy codziennym, intensywnym korzystaniu. Zakres napięcia wynosi 100-240 V, co oznacza, że można używać ładowarki na całym świecie, pamiętając oczywiście o zastosowaniu odpowiedniego krajowego adaptera.



Ultrapłaska, składana ładowarka GaN Hama o mocy 40 W jest już dostępna w katalogowej cenie 119.90 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA