HAMA MagCase - etui na karty płatnicze do iPhone’a

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Hama wprowadziła na rynek etui na karty płatnicze MagCase do iPhone’ów serii 12/13/14/15. To eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie łączy w sobie nowoczesny design z praktycznymi funkcjami, odpowiadając na potrzeby współczesnych użytkowników smartfonów. Po prostu mocno ogranicza potrzebę noszenia wszędzie ze sobą wypchanego po brzegi tradycyjnego portfela. Nowość od niemieckiego producenta przybiera formę czarnego kwadratowego pokrowca ze skóry PVC o wymiarach: szerokość 1.2 cm, wysokość 19.5 cm, głębokość 9 cm, przy 32 g wagi. Magnetycznie przyczepia się go do tyłu telefonu, a do dwóch kieszonek można wsunąć karty kredytowe, ale też dowód osobisty i innego rodzaju dokumenty oraz banknoty.







Zmieścimy tu maksymalnie cztery karty i gotówkę. W ten sposób nie musimy ich trzymać w portfelu ani umieszczać np. w kieszeni spodni lub koszuli, lecz możemy mieć je na stałe w zasięgu ręki przy telefonie. Minimalistyczny i elegancki wygląd etui harmonijnie komponuje się z estetyką urządzeń Apple.



Na pewno spory wyróżnikiem jest technologia MagSafe. Dzięki zintegrowanemu pierścieniowi magnetycznemu, etui Hama współpracuje z nią, umożliwiając łatwe przyczepianie do „plecków” smartfona i kompatybilność z innymi akcesoriami MagSafe. Pokrowiec wykonany został z wysokiej jakości materiału imitującego skórę, z miękką wewnętrzną wyściółką. Dlatego chroni karty przed uszkodzeniami i zadrapaniami, zabezpiecza także tył i boki iPhone’a przed zarysowaniami oraz uderzeniami. Materiał etui zapobiega demagnetyzacji kart, co jest kluczowe dla zachowania ich funkcjonalności.



Katalogowa cena etui Hama MagCase na karty płatnicze do iPhone’a 12-15 wynosi 89.90 PLN.

























źródło: Info Prasowe - HAMA