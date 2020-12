HAMA Plus Charge - budzik z ładowarką...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ofercie producenta znalazł się budzik, który wyświetla godzinę na suficie lub ścianie. Projekcję czasu można obracać pod kątem 360 stopni. Urządzenie wyposażono w termometr i higrometr, może się też pochwalić funkcją ładowarki. Wielu z nas w czasie nocnego wybudzenia lubi sprawdzać godzinę, by wiedzieć, jak długo można jeszcze sobie pozwolić na sen. Nie każdy ma jednak warunki do umieszczenia w widocznym miejscu budzika lub zegara, by móc wygodnie i z daleka kontrolować upływ czasu. Z myślą o tym problemie firma HAMA opracowała elektroniczny budzik, który wyraźnie wyświetla godzinę na ścianie lub suficie pomieszczenia. Projektowany czas można obracać pod kątem 360 stopni.







Zegar sterowany jest radiowym sygnałem czasowym DCF z automatyczną synchronizacją czasu z najbardziej precyzyjnym zegarem na świecie (jeśli czas radia DCF różni się od strefy czasowej możną ją oczywiście ustawić ręcznie). Umożliwia zaprogramowanie dwóch terminów budzenia, co jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem w przypadku dwóch domowników, którzy muszą zerwać się z łóżka o różnej porze. W dodatku szybki alarm postawi na nogi osoby śpiące wyjątkowo twardym i głębokim snem rosnącym tempem sygnału budzenia, co na pewno przyniesie pożądany efekt.



Za pomocą przycisku obracania można ustawić obrót projekcji pod kątem 0° (statyczna projekcja na ścianie), 90°, 180° lub 360°. Czas prezentowany jest w formacie 12 lub 24-godzinnym.



Urządzenie wskaże też dni tygodnia i miesiąca w siedmiu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, duńskim i holenderskim. Nie zabrakło tu też funkcji termometra, wskazującego temperaturę w pomieszczeniu (możliwe jest przełączanie pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita), a także higrometra, pokazującego poziom wilgotności powietrza w domu.



Zegar wyposażono w dotykowy czujnik do wygodnego uruchomienia podświetlenia ekranu i funkcji drzemki. Dla poprawy czytelności producent przewidział również regulację podświetlenia ekranu w trybie ciągłym poprzez zasilacz sieciowy.



Budzik może się też pochwalić złączem USB, dzięki czemu można użyć go do ładowania smartfona, tableta i innych urządzeń mobilnych. Zasilany jest bateriami AAA. Ma wymiary 15 x 4.5 x 9.5 cm, utrzymany został w czarnej kolorystyce.



Niewiążąca cena detaliczna tej nowości to 149 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Hama