HAMMER BLADE 6 PRO 5G – smuklejsza konstrukcja, OIS i HEXCore

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska marka HAMMER wprowadza HAMMER BLADE 6 PRO 5G – smuklejszy model z aparatem 50 Mpx z OIS, 64 Mpx noktowizji, ekranem AMOLED 120 Hz i autorską technologią HEXCore wspierającą ochronę kluczowych komponentów. HAMMER BLADE 6 PRO 5G ma 9 mm grubości, a jednocześnie zachowuje odporność charakterystyczną dla urządzeń HAMMER: IP69, MIL-STD-810H oraz Gorilla Glass 5. Konstrukcja przeszła również test upadku z wysokości 1.5 m. Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy MediaTek Dimensity 7400, współpracujący z 12 GB pamięci RAM. Smartfon oferuje również 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć kartą microSD do 1 TB. Urządzenie wyposażono w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1220×2712 px i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Panel chroni szkło Gorilla Glass 5.







HEXCore – odporność zaczyna się od środka

HAMMER BLADE 6 PRO 5G to kolejny model po nowej generacji linii CONSTRUCTION, w którym zastosowano HEXCore – autorską technologię HAMMERA wspierającą ochronę kluczowych komponentów urządzenia przed skutkami uderzeń i drgań.

Rozwiązanie inspirowane jest heksagonalną strukturą plastra miodu i pomaga rozpraszać energię uderzeń oraz tłumić drgania. Dzięki temu pancerne DNA HAMMERA trafia także do smuklejszej i bardziej uniwersalnej konstrukcji linii BLADE.



50 Mpx z OIS i 64 Mpx noktowizji

Główny aparat 50 Mpx został wyposażony w optyczną stabilizację obrazu OIS, która pomaga ograniczać poruszenie zdjęć i stabilizować obraz podczas fotografowania oraz nagrywania w ruchu. Towarzyszy mu kamera noktowizyjna 64 Mpx, rozszerzająca możliwości smartfona po zmroku, oraz przedni aparat 32 Mpx przeznaczony m.in. do wideorozmów i selfie. Węglowo-krzemowa bateria i ładowanie bezprzewodowe

HAMMER BLADE 6 PRO 5G korzysta z węglowo-krzemowej baterii 5000 mAh, która pozwala połączyć odpowiednią pojemność ze smuklejszą konstrukcją urządzenia. Smartfon obsługuje ładowanie przewodowe do 45 W, ładowanie indukcyjne 15 W oraz ładowanie zwrotne, dzięki któremu może zasilać inne kompatybilne urządzenia.



5G, eSIM i pięć lat wsparcia

Nowy BLADE obsługuje 5G, eSIM, NFC, Wi-Fi oraz Bluetooth 5.4 i działa pod kontrolą Androida 16. Producent zapewnia co najmniej jedną aktualizację systemu Android oraz 5 lat wsparcia aktualizacjami bezpieczeństwa. HAMMER BLADE 6 PRO 5G jest propozycją dla użytkowników, którzy oczekują odporności charakterystycznej dla HAMMERA, ale jednocześnie zwracają uwagę na wydajność, jakość ekranu, możliwości fotograficzne i bardziej uniwersalną formę urządzenia.



Dodatkowe 6 miesięcy gwarancji

Kupujący HAMMER BLADE 6 PRO 5G, modele z serii CONSTRUCTION 3 oraz VENTUS 5G mogą w ramach promocji wydłużyć standardową gwarancję o dodatkowe 6 miesięcy – do łącznie 30 miesięcy. Warunkiem jest rejestracja zakupu zgodnie z zasadami promocji w czasie jej obowiązywania.



Dostępność

HAMMER BLADE 6 PRO 5G, jest dostępny w sklepie internetowym producenta i wybranych elektromarketach. Cena: 2999 PLN.































źródło: Info Prasowe - mPTech