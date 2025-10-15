HAMMER ENERGY X2 5G - nowa energia wśród pancernych smartfonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMMER prezentuje nowy model w swojej pancernej drużynie – HAMMER ENERGY X2 5G. To kontynuacja popularnej linii ENERGY, stworzonej dla osób, które cenią wytrzymałość, nowoczesne technologie i swobodę działania. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi i wyrazistemu designowi, model ten doskonale sprawdzi się w rękach zarówno młodszych, jak i starszych aktywnych użytkowników. HAMMER ENERGY X2 5G posiada certyfikaty IP69 i MIL-STD-810H, które potwierdzają jego odporność na wodę, pył, wstrząsy i upadki. Wzmocniona konstrukcja i droptest z wysokości 1,5 m udowadniają, że to sprzęt gotowy na to, by być aktywnym.







Zestaw aparatów z kamerą Sony z trybem noktowizji pozwala uchwycić więcej – zarówno w dzień, jak i po zmroku. Aparat główny 50 Mpx i przedni 8 Mpx świetnie sprawdzają się podczas miejskich eksploracji, nocnych spacerów czy dynamicznych ujęć. Bateria o pojemności 5000 mAh, ładowanie indukcyjne oraz funkcja powerbank zapewniają niezawodność i wygodę w każdych okolicznościach. To energia, która pozwala działać bez ograniczeń – w mieście, w drodze i w terenie. Model działa w oparciu o 8-rdzeniowy procesor Helio G81 i system Android 15, zapewniając płynność i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Oferuje obsługę sieci 5G oraz technologię eSIM, która daje swobodę korzystania z wielu numerów bez potrzeby użycia fizycznej karty SIM.



Dostępny jest w dwóch wersjach pamięci – 6/128 GB oraz 8/256 GB – by każdy użytkownik mógł wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. 6-calowy ekran to idealny balans pomiędzy kompaktowym rozmiarem a wygodą obsługi. Telefon świetnie leży w dłoni, a jego wzmocniona konstrukcja została zaprojektowana z myślą o codziennych wyzwaniach.



HAMMER ENERGY X2 5G dostępny jest w sklepie producenta oraz w wybranych elektromarketach. Można go nabyć w cenie referencyjnej 1299 PLN za model 6/128 GB oraz 1499 PLN za wersję 8/256 GB.

































źródło: Info Prasowe - mPTech