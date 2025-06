HAMMER HORIZON LTE – gotowy na każdą sytuację

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Certyfikowana odporność, bateria 3000 mAh, VoLTE i przyciski funkcyjne. Nowy HAMMER HORIZON LTE to klasyczny telefon stworzony dla tych, którzy oczekują maksymalnej trwałości, niezawodności i funkcjonalności zarówno w pracy, jak i poza nią. Zaprojektowany z myślą o ekstremalnych wyzwaniach, telefon spełnia wymagania normy IP68 oraz MIL-STD-810H, co oznacza odporność na wodę, pył, wstrząsy i upadki. Solidna obudowa i kompaktowa forma sprawiają, że urządzenie sprawdza się tam, gdzie inne telefony zawodzą.







LTE, VoLTE i łączność bez kompromisów

Dzięki wsparciu dla technologii LTE i VoLTE nowy HAMMER zapewnia niezawodną komunikację nawet w miejscach o ograniczonym zasięgu. Funkcje te gwarantują szybsze połączenia i wyraźniejszy dźwięk podczas rozmów.



Energia na długo

HORIZON LTE został wyposażony w baterię o pojemności 3000 mAh, która zapewnia długi czas działania bez potrzeby ładowania. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących w terenie lub przebywających poza zasięgiem gniazdka. Urządzenie oferuje również czytelny ekran 2,8” IPS, gwarantujący dobrą widoczność w każdych warunkach, oraz radio FM działające bez konieczności podłączania słuchawek.



Praktyczne funkcje, które robią różnicę

Nowy HAMMER ma klasyczne złącze mini Jack 3.5 mm, aparat 2 Mpx, latarkę LED i diodę powiadomień. Użytkownicy docenią także programowalny przycisk funkcyjny, który można przypisać do najczęściej używanych funkcji, oraz przycisk SOS, umożliwiający szybkie wezwanie pomocy w sytuacjach zagrożenia lub podczas pracy w odosobnieniu.



HAMMER HORIZON LTE, jest dostępny w sklepie producenta i wybranych elektromarketach w cenie 389 PLN.

































źródło: Info Prasowe - mPTech