HAMMER Iron 4 z głośnikiem stereo 94dB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wzmocniona konstrukcja z certyfikatem IP69, głośnik stereo 94dB, bateria 5180 mAh, najnowszy Android 12 oraz NFC, tryb obsługi w rękawiczkach oraz tryb zdjęć pod wodą – tak w skrócie przedstawia się najnowszy smartfon HAMMER. Model w zgrabnej obudowie o atrakcyjnej stylistyce z ekranem 5.5” napędzają procesor Mediatek Helio A22 i 4 GB pamięci RAM. Zdaniem wielu użytkowników najlepiej, aby smartfon był kompaktowy, odporny i z dobrym aparatem. A do tego miał wytrzymałą baterię i „to coś”. Jeżeli też jesteś w tej grupie, to nowy HAMMER Iron 4 jest dla Ciebie







Kompaktowy i efektowny

Smartfon jest stosunkowo niewielki, z powodzeniem zmieści się w kieszeni czy torebce. Można go też komfortowo obsługiwać jedną ręką. A to wszystko za sprawą tego, że ma ekran o przekątnej 5.5” IPS (1440 x 720 px) oraz dość zgrabną obudowę (234 g). Na froncie są też ekstra bumpery chroniące dodatkowo ekran oraz dioda powiadomień. W ciekawej, atrakcyjnej dla oka stylistyce utrzymane są plecki smartfonu. Na szczególną uwagę zasługują widoczne tutaj membrany głośników oraz wyspa z obiektywami aparatów.



Z głośnikami stereo i niezłym aparatem

Za membranami kryją się dwa głośniki stereo, które zapewniają mocne i przestrzenne brzmienie wysokiej jakości do 94dB. W efekcie, HAMMER okaże się świetnym towarzyszem pracy, spotkań czy relaksu przy muzyce. Co do aparatów, Iron 4 ma aparat główny – 13 Mpx (f2.2) z możliwością regulacji głębi ostrości (efekt rozmycia tła) już za jednym dotknięciem. Co ciekawe, smartfon ma tryb robienia zdjęć pod wodą! Zatem bez dodatkowych etui czy case’ów można wykonać zdjęcie w basenie lub w deszczu. Do dyspozycji jest też przednia kamera 5 Mpx.



Odporny na upadki, pył i wilgoć

Smartfon jak przystało na HAMMERA został stworzony z myślą o tych, którzy wymagają od telefonu więcej. Z tego względu jest on odporny na upadki (droptest: 1.2 m), pył oraz wodę, co potwierdza certyfikat o najwyższym stopniu IP69. Ogromną zaletą są też wzmacniające elementy na bokach smartfonu oraz szkło hartowane w zestawie.



Przydatny w pracy i podczas aktywności

HAMMER jest jeszcze bardziej wszechstronny dzięki wielu dodatkowym funkcjom. Mowa tu o trybie obsługi w rękawiczkach, dzięki której nie trzeba tracić czasu na ściąganie rękawic, aby odebrać połączenie czy SMS. Funkcja ta jest wyjątkowo przydatna, sprawdzi się tak u majsterkowicza, w pracy, jak i u osób lubiących m.in. jazdę na rowerze czy motocyklu, albo… zimą. Iron 4 ma również uchwyt na smycz, dzięki któremu można przymocować smartfon do szlufki, pasa i nosić go tak jak się chce. Ponadto, aby słuchać radia nie są potrzebne słuchawki, ponieważ model ma wbudowaną antenę. To wszystko czyni z HAMMERA jeszcze bardziej praktyczne i wygodne urządzenie.



Za stabilną pracę smartfonu Iron 4 odpowiada procesor Mediatek Helio A22 i 4 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzną można rozszerzyć dodatkowo dzięki karcie microSD. Iron 4 ma też baterię o pojemności 5180 mAh co zapewnia długie działanie na jednym ładowaniu. W praktyce oznacza to aż do 29 godzin ciągłych rozmów, albo do 12 dni działania w stanie czuwania. Ponadto, do dyspozycji są też: gniazdo słuchawkowe Jack 3.5mm, DualSIM, LTE, NFC, BT, a także najnowszy system Android 12. Producent, - firma mPTech, wyceniła model na 899 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / mPTech