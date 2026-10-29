HAMMER LUMEN LTE z baterią 7000 mAh, SOS i lampą campingową

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMMER wprowadza LUMEN LTE – wytrzymały telefon klawiszowy, który łączy prostą obsługę z dużą baterią 7000 mAh, lampą campingową, funkcją udostępniania lokalizacji i łącznością LTE. Model został przygotowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują od klasycznego telefonu czegoś więcej niż podstawowych rozmów i wiadomości. HAMMER LUMEN LTE został wyposażony w 3.5-calowy ekran IPS, duże podświetlane klawisze oraz wytrzymałą konstrukcję spełniającą wymagania IP69 i MIL-STD-810H. Telefon przeszedł także test upadku z wysokości 1.5 m.







Mocne światło i bateria 7000 mAh

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów modelu jest ultra-jasna lampa campingowa umieszczona z tyłu obudowy. Pozwala oświetlić większą przestrzeń, a dodatkowa latarka na górnej krawędzi urządzenia sprawdzi się przy punktowym oświetleniu. Telefon korzysta z baterii o pojemności 7000 mAh i oferuje funkcję powerbanku, dzięki której może zasilić inne urządzenie. W zestawie znajduje się również przejściówka USB-C/USB-A.



Udostępnianie lokalizacji i SOS

Telefon ma moduł GPS umożliwiający udostępnianie współrzędnych w wiadomości SMS. Funkcja może działać również w połączeniu z dedykowanym przyciskiem SOS. Po jego dłuższym przytrzymaniu urządzenie może połączyć się z wcześniej ustawionym kontaktem oraz wysłać wiadomość alarmową wraz ze współrzędnymi lokalizacji.



LTE i hotspot Wi-Fi

HAMMER LUMEN LTE obsługuje 4G LTE i VoLTE, a dzięki funkcji hotspotu Wi-Fi może także udostępniać połączenie internetowe innym urządzeniom. Na wyposażeniu znalazły się ponadto m.in. aparat 2 Mpx, radio FM działające bez konieczności podłączania słuchawek oraz uchwyt na smycz. HAMMER LUMEN LTE łączy więc prostotę klasycznego telefonu z praktycznymi funkcjami przydatnymi w pracy, podczas wyjazdów i aktywności w terenie. Duża bateria, mocne źródło światła, lokalizacja, SOS i odporność tworzą zestaw odpowiadający na codzienne potrzeby użytkowników, którzy nie potrzebują smartfona.



Dostępność

HAMMER LUMEN LTE jest dostępny w cenie 399 PLN w sklepie producenta i wybranych elektromarketach.































źródło: Info Prasowe - mPTech