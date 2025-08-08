HAMMER RANGER – Nowy smartfon dla miłośników outdooru

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeszcze w sierpniu do sprzedaży trafi HAMMER RANGER, pierwszy smartfon z nowej serii terenowej polskiej marki HAMMER. Model łączy niewielkie rozmiary z wysoką odpornością, odpowiadając na potrzeby osób aktywnych w terenie. Model RANGER łączy odporność IP69 i MIL‑STD‑810H z praktycznym, 6‑calowym ekranem IPS, który można wygodnie obsługiwać jedną ręką, nawet w rękawicach. Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 30W oraz wymienne ogniwo dają niezależność i działanie bez przerw, nawet z dala od cywilizacji. Telefon wyposażono w aparat 50 + 8 Mpix z szerokim kątem, tryb zdjęć pod wodą, procesor Helio G99, system Android 15, technologię eSIM oraz szkło Gorilla Glass 5.







HAMMER RANGER będzie dostępny w wersjach z pamięcią 8/256 GB i 6/128 GB. To najbardziej kompaktowy model marki HAMMER, opracowany z myślą o użytkowaniu w terenie, a nie w warunkach biurowych.



Premiera jest zaplanowana jeszcze na sierpień 2025 r. Smartfon będzie także prezentowany na stoisku HAMMERA podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie.































źródło: Info Prasowe - mPTech