HAMMER RANGER w nowej wersji pamięci 8/256 GB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMMER ogłasza dostępność nowego wariantu pamięci swojego najnowszego pancernego smartfona. Po niedawnej premierze modelu HAMMER RANGER 6/128 GB, do sprzedaży trafił wariant z większą pamięcią – 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. RANGER to pierwszy model z nowej linii HAMMER, zaprojektowanej specjalnie dla osób, które potrzebują lekkiego, poręcznego, a jednocześnie odpornego sprzętu na leśne wędrówki. Smartfon spełnia normę IP69 oraz standard wojskowy MIL-STD-810H, potwierdzające odporność na wodę, kurz i upadki. Z powodzeniem przeszedł testy wytrzymałościowe, w tym upadek z wysokości 1.8 m.







Smartfon, który nie zawiedzie w podróży

Smartfon został wyposażony w baterię 5000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania 30 W i funkcją powerbank. Odczepiane plecki i możliwość wymiany baterii sprawiają, że HAMMER RANGER może działać bez przerw podczas wielodniowych wypraw, z dala od cywilizacji. Urządzenie oferuje podwójny aparat (50 Mpx + 8 Mpx szerokokątny) z trybem zdjęć pod wodą. Z kolei kompaktowy, 6-calowy ekran IPS zapewnia wygodną obsługę jedną ręką – także w rękawicach, co docenią użytkownicy aktywni w terenie.



Procesor, Android i duża pamięć w terenie

Pod względem wydajności HAMMER RANGER oferuje procesor Helio G99, Androida 15, eSIM, NFC, Gorilla Glass 5, programowalny HAMMER Key i złącze miniJack 3,5 mm. Nowy wariant pamięci 8/256 GB to jeszcze większe możliwości dla użytkowników, którzy potrzebują dodatkowej przestrzeni na aplikacje, mapy offline, zdjęcia i filmy z wypraw.



Cena referencyjna HAMMER RANGER 8/256 GB wynosi 1299 PLN, natomiast wersja 6/128 GB dostępna jest w cenie 1099 PLN. Oba modele można kupić w sklepie internetowym producenta oraz w wybranych elektromarketach: Media Markt, Media Expert, RTV EURO AGD, x-kom, Komputronik i NEONET.











źródło: Info Prasowe - mPTech