HAMMER Rock LTE – klasyczny telefon, który nie boi się ciężkiej pracy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy HAMMER Rock LTE to klasyczny telefon komórkowy z klawiaturą, zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach. Łączy prostotę obsługi ze sprawdzonymi rozwiązaniami, takimi jak łączność LTE, wytrzymała obudowa i przydatne funkcje terenowe. Telefon posiada certyfikaty IP68 i MIL-STD-810H, co oznacza pełną odporność na wodę, pył i upadki. 2,4-calowy ekran IPS gwarantuje dobrą widoczność nawet w pełnym słońcu, a solidna obudowa i duże, wyspowe klawisze zapewniają wygodę obsługi – także w roboczych rękawicach.







Łączność, która nie zawodzi

Dzięki technologii LTE i VoLTE, HAMMER Rock LTE zapewnia stabilny sygnał i wyraźne rozmowy nawet w hałaśliwym otoczeniu. Niezależnie od miejsca, możesz liczyć na niezawodny kontakt – czy to na rusztowaniu, w lesie, czy w hali produkcyjnej. Telefon wspiera także funkcję Dual SIM, co ułatwia łączenie pracy z życiem prywatnym. Odpowiednią dawkę energii zapewnia pojemna bateria 3000 mAh, zaś ładowanie ułatwia złącze USB-C, co sprawia, że HAMMER Rock LTE jest zawsze gotowy do działania.



Praktyczne funkcje na co dzień

Nowy model HAMMERA to nie tylko odporność i łączność – to także praktyczne dodatki, które sprawdzają się w codziennej pracy. Telefon wyposażono w mocną latarkę, radio FM działające bez słuchawek, złącze minijack oraz prosty aparat fotograficzny, który pozwala szybko uchwycić ważne momenty czy postępy prac.



HAMMER Rock LTE jest dostępny w cenie 249 PLN w sklepie producenta oraz wybranych elektromarketach.

































źródło: Info Prasowe - mPTech