HAMMER Watch Plus – nowa generacja kultowego zegarka

HAMMER Watch Plus to nowa, ulepszona generacja znanego zegarka HAMMER Watch. W niemal niezmienionej, oryginalnej kopercie o wysokiej wytrzymałości IP68, otrzymujemy ekran AMOLED oraz bardziej precyzyjną nawigację GPS wspieraną przez 3 systemy satelitarne. Z nowości, warto wymienić też nową aplikację, jeszcze więcej trybów sportowych oraz ulepszoną ładowarkę magnetyczną. A to wszystko dla czerpania jeszcze większej radości z aktywności oraz komfortu na co dzień i w treningach. Na pierwszy rzut oka obudowa i design zegarka się nie zmieniły, niemniej koperta została odchudzona, a pokrętło otrzymało bardziej wyrazisty kształt. To wszystko z myślą o użytkownikach, którzy chwalili producenta za unikalny i atrakcyjny projekt.







Konstrukcja zegarka, tak jak poprzednika, jest solidna i wytrzymała, a odporność na wodę i pył potwierdza certyfikat IP68. O niezawodności świadczą wysokiej jakości użyte tworzywo, metalowy bezel i dodatkowe bumpery zabezpieczające wyświetlacz. Główną zmianą w stosunku do poprzedniego modelu jest przede wszystkim ekran i wnętrze urządzenia, co potwierdza, że HAMMER idzie z duchem czasu.



HAMMER Watch Plus został wyposażony w lepszy, dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 1.35” (390x390 px). W rezultacie wyświetlane treści są bardziej efektowne, a odczyt danych łatwiejszy. Dodatkowo – ekran wyróżnia się mniejszym zużyciem energii.



Wysoka wytrzymałość i dokładność pomiarów

Wraz z wysoką wytrzymałością Watch Plusa idą w parze dokładne pomiary lokalizacji. A to dzięki nawigacji wspieranej 3 systemami pozycjonowania: GPS + Beidou + GLONASS. W efekcie, możesz wejść na jeszcze wyższy poziom, bo szybsze łączenie i określenie lokalizacji oznaczają bardziej szczegółowy pomiar treningów i dokładniejsze wyniki. Jego praca powinna zadowolić też profesjonalistów.



W nowym wydaniu otrzymujemy jeszcze więcej trybów sportowych. Jest ich 20, co stanowi więcej od jego poprzednika aż o 12, ale umówmy się – kto trenuje czy próbuje się w większej ilości niż w 3-5 różnych konkurencjach? W efekcie HAMMER będzie wiernie towarzyszył Ci podczas aktywności takich jak: bieganie na świeżym powietrzu, bieganie w pomieszczeniach, spacery, jazda na rowerze na świeżym powietrzu, jazda na rowerze stacjonarnym, tenis, koszykówka, piłka nożna, badminton, siatkówka, wspinaczka górska, czy biegi przełajowe. W każdej z tych dyscyplin dzięki HAMMEROWI uzyskasz pełne wyniki, dzięki którym będziesz mógł monitorować swoje postępy. Co ważne - aplikacja wspierająca pracę zegarka – HAMMER W+ – pozwala na eksport wyników do innej, popularnej aplikacji sportowej tj. Strava. Zegarek oferuje też kompas elektroniczny, co jest dodatkowym atutem. A ten okaże się na wagę złota dla amatorów wędrówek, survivalu czy bushcraftu.



Liczne powiadomienia z nadgarstka

HAMMER Watch Plus po sparowaniu z aplikacją umożliwia śledzenie i odbiór powiadomień z licznych komunikatorów czy aplikacji zainstalowanych na smartfonie. Przesyła powiadomienia o SMS-ach wraz z początkiem treści i o połączeniach telefonicznych, dzięki czemu będziesz na bieżąco, nawet w trakcie treningu.



Funkcje życiowe jak na dłoni

Ogromną zaletą smart zegarków jest nie tylko to, że wspierają użytkownika w wyzwaniach sportowych, lecz też wiele możliwości w zakresie monitorowania stanu zdrowia, jakie oferują. I HAMMER Watch Plus jest pod tym względem wielce przydatny. Dzięki zegarkowi można przez cały dzień monitorować tętno, analizować jakość snu i poziom natlenienia krwi (SpO2). A to z kolei pozwala w jeszcze lepszy sposób zadbać o intensywność i jakość treningów, regenerację i ogólny stan zdrowia.



Mocna bateria i nowa aplikacja

Ponadto, HAMMER Watch Plus został wyposażony w wytrzymałą baterię 440 mAh, która umożliwia działanie nawet do 10 dni bez konieczności ładowania urządzenia (do 30 dni w trybie czuwania). Przy aktywnym użytkowaniu smartwatch wytrzymuje około tygodnia. Dodatkowo, w zestawie dostępna jest ulepszona ładowarka magnetyczna tzn. bardziej dopasowana do złącza zegarka i z mocniejszym magnesem, co przekłada się na wygodniejsze, efektywne ładowanie.



Zegarek działa w oparciu o nową, ulepszoną aplikację o nazwie HAMMER W+. Sam ekosystem aplikacji jest bardziej przejrzysty, profesjonalny i rozbudowany względem poprzedniego. Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play i App Store (do sparowania ze smartfonami w wersjach Android 5 / iOS 10 i wyższych). Producent wycenił zegarek na 549 PLN.



































