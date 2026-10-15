2026-10-15 13:02
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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HAMMER pokazuje nową generację CONSTRUCTION

Obrazek HAMMER pokazuje nową generację CONSTRUCTION

Polska marka HAMMER wprowadza nową generację bestsellerowej linii CONSTRUCTION. Cztery modele łączą wysoką odporność, możliwości nowoczesnego smartfona i specjalistyczne narzędzia do pracy. Najważniejszą nowością jest wbudowany detektor kabli, który pomaga wykrywać przewody pod napięciem ukryte w ścianach. Najbardziej rozbudowanym modelem nowej rodziny jest HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G. Smartfon łączy detektor kabli, kamerę termowizyjną, noktowizję i laserowy dalmierz, a do tego oferuje 5G, eSIM, NFC, Android 16 oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.



Detektor kabli i narzędzia do pracy
Nowe modele CONSTRUCTION są pierwszymi smartfonami wyposażonymi we wbudowany detektor kabli. Aplikacja Cable Catch w HAMMER TOOLBOX współpracuje z dedykowanym czujnikiem, który pomaga wykrywać przewody pod napięciem ukryte w ścianie. Wskazania na ekranie, sygnały dźwiękowe i wibracje pomagają określić ich położenie przed rozpoczęciem wiercenia lub montażu. Wszystkie modele oferują również laserowy dalmierz o zasięgu do 50 metrów z zieloną wiązką oraz kamerę noktowizyjną 24 Mpx. Warianty THERMAL rozszerzają ten zestaw o kamerę termowizyjną, przydatną m.in. podczas kontroli instalacji, maszyn, ogrzewania czy izolacji.

HEXCore – odporność sprawdzona w laboratorium
Nowa generacja CONSTRUCTION wykorzystuje HEXCore – autorską technologię HAMMERA inspirowaną heksagonalną strukturą plastra miodu. Rozwiązanie pomaga rozpraszać energię uderzeń i tłumić drgania, ograniczając ich wpływ na kluczowe komponenty urządzenia. Smartfony spełniają wymagania IP69 i MIL-STD-810H, a ich ekrany chroni Gorilla Glass 5. Modele zostały również poddane testom wytrzymałości w niezależnym laboratorium TÜV.

Mocna specyfikacja w całej rodzinie
Wspólną bazą całej rodziny jest procesor MediaTek Dimensity 7100, ekran IPS 6,58” Full HD+ 120 Hz, aparat główny 50 Mpx z OIS, noktowizja 24 Mpx oraz bateria 6500 mAh. Smartfony obsługują także 5G, eSIM, NFC, Bluetooth 5.4 i Android™ 16. Producent zapewnia co najmniej jedną aktualizację systemu Android™ oraz 5 lat wsparcia aktualizacjami bezpieczeństwa.

Nową generację linii CONSTRUCTION tworzą cztery modele:
• HAMMER CONSTRUCTION 3 5G – 2099 PLN
• HAMMER CONSTRUCTION 3 5G MILITARY EDITION – 2199 PLN
• HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G – 3099 PLN
• HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G MILITARY EDITION – 3199 PLN



HAMMER pokazuje nową generację CONSTRUCTION

HAMMER pokazuje nową generację CONSTRUCTION

HAMMER pokazuje nową generację CONSTRUCTION

HAMMER pokazuje nową generację CONSTRUCTION

HAMMER pokazuje nową generację CONSTRUCTION

HAMMER pokazuje nową generację CONSTRUCTION

źródło: Info Prasowe - mPTech
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