HAMMER pokazuje nową generację CONSTRUCTION

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska marka HAMMER wprowadza nową generację bestsellerowej linii CONSTRUCTION. Cztery modele łączą wysoką odporność, możliwości nowoczesnego smartfona i specjalistyczne narzędzia do pracy. Najważniejszą nowością jest wbudowany detektor kabli, który pomaga wykrywać przewody pod napięciem ukryte w ścianach. Najbardziej rozbudowanym modelem nowej rodziny jest HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G. Smartfon łączy detektor kabli, kamerę termowizyjną, noktowizję i laserowy dalmierz, a do tego oferuje 5G, eSIM, NFC, Android 16 oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.







Detektor kabli i narzędzia do pracy

Nowe modele CONSTRUCTION są pierwszymi smartfonami wyposażonymi we wbudowany detektor kabli. Aplikacja Cable Catch w HAMMER TOOLBOX współpracuje z dedykowanym czujnikiem, który pomaga wykrywać przewody pod napięciem ukryte w ścianie. Wskazania na ekranie, sygnały dźwiękowe i wibracje pomagają określić ich położenie przed rozpoczęciem wiercenia lub montażu. Wszystkie modele oferują również laserowy dalmierz o zasięgu do 50 metrów z zieloną wiązką oraz kamerę noktowizyjną 24 Mpx. Warianty THERMAL rozszerzają ten zestaw o kamerę termowizyjną, przydatną m.in. podczas kontroli instalacji, maszyn, ogrzewania czy izolacji.



HEXCore – odporność sprawdzona w laboratorium

Nowa generacja CONSTRUCTION wykorzystuje HEXCore – autorską technologię HAMMERA inspirowaną heksagonalną strukturą plastra miodu. Rozwiązanie pomaga rozpraszać energię uderzeń i tłumić drgania, ograniczając ich wpływ na kluczowe komponenty urządzenia. Smartfony spełniają wymagania IP69 i MIL-STD-810H, a ich ekrany chroni Gorilla Glass 5. Modele zostały również poddane testom wytrzymałości w niezależnym laboratorium TÜV.



Mocna specyfikacja w całej rodzinie

Wspólną bazą całej rodziny jest procesor MediaTek Dimensity 7100, ekran IPS 6,58” Full HD+ 120 Hz, aparat główny 50 Mpx z OIS, noktowizja 24 Mpx oraz bateria 6500 mAh. Smartfony obsługują także 5G, eSIM, NFC, Bluetooth 5.4 i Android™ 16. Producent zapewnia co najmniej jedną aktualizację systemu Android™ oraz 5 lat wsparcia aktualizacjami bezpieczeństwa.



Nową generację linii CONSTRUCTION tworzą cztery modele:

• HAMMER CONSTRUCTION 3 5G – 2099 PLN

• HAMMER CONSTRUCTION 3 5G MILITARY EDITION – 2199 PLN

• HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G – 3099 PLN

• HAMMER CONSTRUCTION 3 THERMAL 5G MILITARY EDITION – 3199 PLN































źródło: Info Prasowe - mPTech