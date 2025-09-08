HAMMER prezentuje premierowo nową submarkę HAMMER VENTUS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMMER, znana z wytrzymałych urządzeń, po raz pierwszy prezentuje swoją nową submarkę – HAMMER VENTUS. “Postawiliśmy przed sobą wyzwanie, zebrania całego know-how w zakresie pancerności i zaszycia go w smukłym, eleganckim designie, o który często prosili nasi użytkownicy. To zupełnie nowa wizja technologii, która znalazła swoje miejsce w portfolio submarki HAMMERA. Tak powstał HAMMER VENTUS, “VENTUS” łac. wiatr, nawiązuje do opływowych kształtów nowych produktów, ale także… do powiewu świeżości w długofalowej strategii marki.” – mówi Aleksandra Dworak, Dyrektor Marketingu i BOK w mPTech.







W skład submarki wchodzą:

• HAMMER VENTUS Smartphone – smukły smartfon z wyświetlaczem 6.77” AMOLED, aparatem 108 Mpx z funkcją noktowizji, baterią 5000 mAh i pełną wodoodpornością IP68.

• HAMMER VENTUS Smartwatch – łączy aluminiową kopertę i ekran AMOLED z wodoodpornością 5 ATM, GPS-em oraz wsparciem AI w monitorowaniu aktywności.

• HAMMER VENTUS Ring – tytanowy, dyskretny gadżet z tygodniową żywotnością baterii, zaawansowanym monitoringiem zdrowia i snu oraz integracją ze smartwatchem.



To urządzenia, które łączą niezawodną odporność z eleganckim, smukłym designem, odpowiadając na potrzeby współczesnych użytkowników. HAMMER VENTUS to propozycja dla osób, które nie chcą wybierać między trwałością a stylem. Submarka powstaje z myślą o użytkownikach aktywnych, ceniących technologię, która sprawdza się zarówno w mieście, jak i w terenie.



Premiera rynkowa submarki HAMMER VENTUS planowana jest na drugą połowę II kwartału 2026 roku.











źródło: Info Prasowe - mPTech