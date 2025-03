HATOR Phoenix 2 - Nowy model słuchawek dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy headset marki HATOR łączy technologie znane z segmentu premium sprzętu audio z funkcjami dedykowanymi graczom. Dźwięk Hi-Res, hybrydowa redukcja szumów oraz podwójna łączność bezprzewodowa to jego główne atuty. Do tego długi czas pracy i szereg rozwiązań zwiększających komfort użytkowania. Sercem Hator Phoenix 2 są 40-milimetrowe przetworniki z certyfikatem Hi-Res, wyposażone w membrany PET i magnesy neodymowe. Producent umieścił je w autorskiej konstrukcji Driver Cavity, która optymalizuje ich pracę w imponującym zakresie częstotliwości 10 Hz - 44 kHz. Za jakość dźwięku odpowiada 32-bitowy dwurdzeniowy procesor DSP współpracujący z 24-bitowym przetwornikiem DAC obsługującym częstotliwość próbkowania 96 kHz - zestaw potwierdzony certyfikatem Japan Audio Society.







Podwójna łączność bezprzewodowa

Gracze z pewnością docenią łączność bezprzewodową 2.4 GHz, która oferuje opóźnienie poniżej 20 ms - kluczowe podczas dynamicznych rozgrywek. Jednocześnie słuchawki obsługują Bluetooth 5.4 z kodekiem Sony LDAC o przepustowości do 990 kbps, co ma zadowolić miłośników muzyki oczekujących wysokiej jakości bezprzewodowej transmisji audio. Co ciekawe, technologia HATOR ClearScan aktywnie optymalizuje wybór kanału dla obu typów połączeń, zapewniając stabilną łączność nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych.



Skuteczna redukcja hałasu

Hybrydowy system aktywnej redukcji hałasu wykorzystuje dwukanałową architekturę (Feed-Forward + Feed-Back) pracującą z częstotliwością próbkowania 750 kHz. Producent chwali się niezwykle niskim opóźnieniem analogowym na poziomie 0,0075 ms oraz zastosowaniem 20 precyzyjnych filtrów Biquad dla każdego kanału. Takie rozwiązanie ma przekładać się na skuteczną eliminację dźwięków otoczenia bez wpływu na jakość słuchanego audio.



Mikrofon z systemem ENC

Komunikację z innymi graczami zapewnia odłączany mikrofon dookólny o zakresie częstotliwości 30 Hz-16k Hz i stosunku sygnału do szumu przekraczającym 58 dB. System ENC dba o eliminację szumów otoczenia, dzięki czemu nasz głos zawsze będzie wyraźnie słyszalny. Przydatną funkcją jest możliwość odbierania połączeń przez Bluetooth bez przerywania rozgrywki.



Nauszniki ze skóry proteinowej

Komfort długotrwałego użytkowania zapewnia przemyślana konstrukcja o wadze 297g, wyposażona w regulowany, wyściełany pałąk oraz nauszniki ze skóry proteinowej wypełnione pianką memory foam. Akumulator o pojemności 850 mAh pozwala do 45 godzin pracy, co przekłada się na długi okres eksploatacji na jednym ładowaniu. W zestawie znajdziemy również solidne etui transportowe, chroniące słuchawki podczas podróży.



Intuicyjna aplikacja mobilna

Phoenix 2 Wireless współpracuje z aplikacją HATOR SyncHUB dostępną na urządzenia iOS i Android. Oprogramowanie umożliwia kompleksową kontrolę nad profilem dźwięku, trybem śledzenia głowy dla dźwięku przestrzennego, ustawieniami podświetlenia RGB, parametrami mikrofonów oraz konfiguracją systemu ANC. Aplikacja dba również o automatyczne aktualizacje firmware, eliminując konieczność ręcznego zarządzania tym aspektem.



Słuchawki HATOR Phoenix 2 Wireless są dostępne w sprzedaży w cenie 449 PLN z 2-letnią gwarancją producenta.

































źródło: Info Prasowe - HATOR