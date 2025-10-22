HATOR wraca na Poznań Game Arena z premierą klawiatur i nie tylko...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dniach 24-26 października b.r. HATOR pojawi się na Poznań Game Arena. Na stoisku marki odwiedzający zobaczą premierową serię mechanicznych klawiatur Skyfall oraz zaktualizowaną linię foteli gamingowych z systemem NFC Tag. Nie zabraknie turniejów 2v2 z nagrodami, spotkań ze znanymi twórcami oraz specjalnych ofert przygotowanych z partnerami RTV Euro AGD i x-kom. Główną gwiazdą tegorocznego stoiska będzie całkowicie nowa seria klawiatur mechanicznych Skyfall, która według zapowiedzi ma "wyznaczyć nowe standardy jakości i funkcjonalności w przystępnej cenie". Gama obejmuje trzy warianty: Skyfall 65, Skyfall 80 i Skyfall 100, różniące się rozmiarem oraz sposobem łączenia z komputerem.







Fotele z magnetycznymi poduszkami i chipem NFC

Podczas PGA producent zaprezentuje także odświeżoną linię foteli gamingowych, której flagowym przedstawicielem jest Arc 3 z welurowym obiciem premium. Wszystkie modele wyposażono w dwie magnetyczne poduszki ChillFoam oraz system HATOR NFC Tag. Dzięki zintegrowanemu chipowi można nie tylko zweryfikować oryginalność produktu, ale też uzyskać dostęp do instrukcji, czy odblokować ekskluzywne nagrody.













źródło: Info Prasowe - HATOR

Na odwiedzających czekają rozgrywki 2v2 w popularnych tytułach e-sportowych z nagrodami dla najlepszych graczy. Stoisko uświetnią swoją obecnością znani twórcy: Hyper, Miszel oraz Zmaslo. Nie zabraknie także sklepu stacjonarnego z pełną ofertą produktów HATOR - od bestsellerów po nowości premierowe. Wspólnie z partnerami RTV Euro AGD i x-kom przygotowano specjalne oferty na produkty z aktualnej linii, dostępne zarówno online, jak i dla odwiedzających targi.Serdecznie zapraszamy wszystkich odwiedzających do naszej strefy HATOR w hali 8A, stoisko nr 12.